Avances para renovar estas seis carreteras en la provincia de Ourense: ya hay ofertas

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de 32 ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de renovación del firme en 19 carreteras de titularidad autonómica que atraviesan 30 concellos de las cuatro provincias gallegas.

Las actuaciones, licitadas por un importe global superior a los 10,6 millones de euros, se distribuyen en cuatro lotes, uno por provincia, con el objetivo de mejorar la funcionalidad de las vías y reforzar la seguridad vial.

Carreteras en Ourense

En la provincia de Ourense se presentaron seis empresas para optar a las obras de mejora del firme en las carreteras OU-102, OU-104, OU-105, OU-150, OU-320 y OU-537. Estas vías discurren por los municipios de Maceda, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Allariz, Taboadela, Ourense, Coles y Paderne de Allariz.

Los trabajos previstos permitirán rehabilitar superficialmente el pavimento, corrigiendo deficiencias detectadas y adaptando las carreteras a sus necesidades funcionales y de durabilidad, en función de las características de cada tramo.

Resto de Galicia

En A Coruña, once ofertas se presentaron para actuar en cuatro vías que afectan a ocho concellos, mientras que en Lugo se registraron siete propuestas para reforzar el firme en tres carreteras. El lote de Pontevedra recibió ocho ofertas para intervenir en seis vías de la provincia.

Las obras incluirán fresado, reparación de zonas deterioradas, reposición de capas de firme, sellado de fisuras y renovación de la señalización horizontal, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de las carreteras.