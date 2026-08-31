Una avería en un tren obliga a interrumpir la circulación entre Santiago y Ourense, ya restablecida
DURANTE UNA HORA
Una incidencia en un tren regional paraliza durante cerca de una hora el tráfico ferroviario entre Santiago y Ourense
La avería de un tren regional que circulaba con destino a Ponferrada ha obligado a interrumpir la circulación de convoyes entre Santiago de Compostela y Ourense durante algo menos de una hora.
Según informó Adif, la avería se produjo entre la Bifurcación Coto da Torre y Ourense y tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas.
Por su parte, fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han explicado que se trató de "una incidencia puntual" en un tren que quedó detenido, impidiendo la circulación de otros por la vía.
Servicio restablecido y trasbordo de pasajeros
La avería ya ha sido solventada y la circulación ha quedado restablecida sobre las 17:45 horas.
Los viajeros del tren afectado han sido trasbordados a otro convoy en la estación de Ourense.
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