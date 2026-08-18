Renfe inicia la homologación de sus trenes de alta velocidad para operar en Portugal

Renfe ha iniciado el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con la intención de comenzar a operar en el país vecino en el futuro. La compañía busca así reforzar su expansión internacional y pone el foco en Portugal ante las dificultades regulatorias que han frenado su crecimiento en Francia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en una entrevista a Europa Press que Renfe está trabajando para homologar en Portugal los trenes de las series 106 y 107 de Talgo. Según ha señalado, ambos modelos son "muy adaptables al entorno portugués", ya que parte de la red ferroviaria del país comparte el ancho ibérico utilizado en España.

Puente ha reconocido que esta operación supone un cambio de estrategia en la internacionalización de Renfe. La compañía tenía previsto continuar ampliando su presencia en Francia, donde actualmente opera en el sur del país, pero las dificultades regulatorias han retrasado su llegada a destinos como París.

"Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal", ha explicado el ministro.

Renfe pone el foco en la futura alta velocidad portuguesa

Portugal se encuentra en una etapa previa al desarrollo de su red de alta velocidad, circunstancia que el Gobierno español considera una oportunidad para Renfe. Puente ha destacado que la entrada en el mercado portugués podría ser más sencilla y que ambos países comparten el objetivo de reforzar sus conexiones ferroviarias.

"Los dos países tenemos claramente el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria", ha señalado el ministro, en contraste con las dificultades que, a su juicio, se han encontrado en Francia.

Puente ha reiterado además el compromiso del Gobierno de tener listas en 2030 las dos conexiones ferroviarias transfronterizas entre España y Portugal, aunque su puesta en funcionamiento dependerá también del desarrollo de las infraestructuras correspondientes al otro lado de la frontera.

Los trenes de las series 106 y 107, con capacidad para circular por distintos tipos de vías, permitirían poner en marcha estos servicios de forma progresiva.

Puente alerta de la competencia de los trenes chinos

El ministro también ha advertido sobre los problemas de capacidad industrial que afectan al sector ferroviario europeo. Según Puente, los retrasos no son exclusivos de Talgo y también afectan a fabricantes como Alstom, Siemens o Stadler.

Puente considera que los plazos actuales de fabricación, puesta en servicio y certificación de los trenes, que sitúa en torno a los seis años, pueden favorecer la entrada de fabricantes chinos en el mercado europeo.

"No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años en este momento", ha señalado, reclamando medidas para evitar que la industria ferroviaria europea atraviese una situación similar a la sufrida por el sector del automóvil.