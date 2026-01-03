MINUTO A MINUTO
¿Sabe usted que las balizas V16 huelen a una nueva vuelta de tuerca en el insaciable afán recaudador de la DGT?

¿Sabe usted que las balizas de la polémica huelen a una nueva vuelta de tuerca en el insaciable afán recaudador de la DGT? ¿Que al frente está el mismo director que en 2011 se gastó un dineral público en fabricar y poner unas pegatinas para tapar señales que hubo que arrancar solo cuatro meses después, por la ocurrencia de ir a 110? ¿Que a ver si esta vez llega la idea a los cuatro meses de vida?

