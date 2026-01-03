¿Sabe usted que las balizas V16 huelen a una nueva vuelta de tuerca en el insaciable afán recaudador de la DGT?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las nuevas balizas V16
¿Sabe usted que las balizas de la polémica huelen a una nueva vuelta de tuerca en el insaciable afán recaudador de la DGT? ¿Que al frente está el mismo director que en 2011 se gastó un dineral público en fabricar y poner unas pegatinas para tapar señales que hubo que arrancar solo cuatro meses después, por la ocurrencia de ir a 110? ¿Que a ver si esta vez llega la idea a los cuatro meses de vida?
