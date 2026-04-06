Los bomberos del Consorcio de Ourense, en huelga indefinida desde el 11 de abril por incumplimientos del convenio

Imagen de archivo de los bomberos del Consorcio de Ourense

Los bomberos del Consorcio Provincial de Ourense han anunciado el inicio de una huelga indefinida a partir del próximo 11 de abril, ante lo que consideran “incumplimientos, negativas y evasivas” por parte de la Diputación tras el convenio firmado en 2024.

Desde la administración provincial, su presidente, Luis Menor, ha defendido que sí se han producido avances y mejoras desde la firma del acuerdo. “Si no hicimos los deberes, desde luego hicimos muchas cosas”, ha señalado, recordando que el servicio fue rescatado y que los trabajadores pasaron a ser empleados públicos fijos.

Además, ha destacado la creación de una bolsa de interinos para cubrir bajas y el trabajo en marcha para convocar 17 nuevas plazas de bomberos, así como propuestas de mejoras salariales vinculadas al IPC.

Denuncian falta de personal y exceso de horas extra

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Roberto Fernández, sostiene que el convenio no se está cumpliendo y que la plantilla sigue siendo insuficiente.

Según explica, los bomberos llevan años soportando la carga de trabajo con horas extraordinarias constantes, una situación que ahora rechazan mantener. “Seguimos con servicios mínimos y no arrancan. No estamos dispuestos a sostener esto de forma permanente”, afirma.

También denuncia que la Diputación mantiene bloqueadas subidas salariales ligadas al IPC y que existen guardias pendientes de pago, asegurando que en otras provincias estas condiciones sí se están aplicando.

Movilizaciones progresivas

La huelga comenzará con la no realización de horas extra y podría ir acompañada de movilizaciones que se intensificarán en función de la evolución del conflicto.

Desde el comité critican además la falta de diálogo con la administración: “Llevamos meses solicitando reuniones sin respuesta, solo encontramos negativas y evasivas”, señala Fernández.

El conflicto se produce pese al acuerdo alcanzado en 2024 tras las movilizaciones de 2023, que incluía compromisos en materia de mejoras salariales y refuerzo de personal, que los trabajadores aseguran que siguen sin materializarse.

Con esta convocatoria, el servicio de emergencias en la provincia podría verse afectado en las próximas semanas si no se alcanza un acuerdo entre ambas partes.