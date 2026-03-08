Una bombera, una vigilante, una taxista y una sargento con la vocación como aliada en sectores sin masculinizados

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, invita a reflexionar sobre la presencia femenina en entornos históricamente masculinizados. Cuatro profesionales en Ourense demuestran que la capacidad y la vocación no entienden de género, aunque el camino exija, en ocasiones, un esfuerzo adicional.

En el ámbito de la protección, Aitana Palanca, bombero forestal y miembro de Protección Civil desde 2023, destaca que su motivación es ayudar en situaciones críticas. Pese a la dureza de combatir incendios o gestionar la búsqueda de desaparecidos, subraya el apoyo incondicional de sus compañeros, donde “nunca se deja a nadie atrás”.

Aitana Palanca | La Región

Si alguna chica desea integrarse a nosotros, le digo que se anime. Siempre va a sentirse apoyada”

Por su parte, en el sector de la seguridad María Alcalá, vigilante en el Centro Comercial Pontevella, define su labor como una vocación de protección hacia personas y bienes. María destaca la importancia de la formación continua, habiéndose especializado en explosivos y rayos X para progresar en un sector que aún califica de “machista”. En una línea similar, Maria Jesús, vigilante en la biblioteca Nós, sostiene que la mujer aporta cualidades como la psicología y el tacto, capaces de reducir la tensión en conflictos. No obstante, señala que el prejuicio del público sigue siendo un reto “por ser mujer, tienes que demostrar más”, apunta.

María Alcalá | La Región

A otras chicas les comento que, si realmente les gusta esta profesión, que lo intenten”

Para Yvonne Blanco, taxista en la ciudad desde los 35 años, el reto principal ha sido la gestión del cliente y siempre ha encontrado en sus compañeros varones un entorno de respeto y profesionalidad absoluta.

Yvonne Blanco | La Región

Nunca me he sentido de menos, ni me han hecho sentir inferior. Siempre me siento respetada” .

La sargento Cristina Blanco, reservista voluntaria y flautista, destaca como su mayor logro haber servido en los tres ejércitos de España. Su mensaje es claro: para las mujeres las Fuerzas Armadas son una salida laboral viable y enriquecedora.

CRISTINA BLANCO | Martiño Pinal

A las mujeres les digo que el mundo militar puede ser una buena salida laboral”

Estas profesionales coinciden en que sus experiencias particulares prueban que, más allá de la fuerza física, el compromiso y la capacidad demostrada son los pilares del éxito laboral.