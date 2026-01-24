¿Sabe usted que la borrasca Ingrid trajo una nueva vida a Ourense?

¿Sabe usted que entre las temperaturas bajo cero y la nieve se produjo ayer el milagro de la vida en la provincia? ¿Que el reino animal tiene un nuevo componente en la provincia? ¿Que ayer nació en Fradelo (Viana do Bolo) un ternero? ¿Que los vecinos lo recibieron -no con los brazos abiertos porque hacía mucho frío- con mucha alegría? ¿Que lo bautizaron con el nombre de Ingrid por la borrasca?