La borrasca Leonardo deja lluvias constantes en Ourense y mantiene las alertas en los ríos

La llegada de la borrasca Leonardo traerá lluvias generalizadas y persistentes en Galicia, que también se dejan sentir en la provincia de Ourense, con avisos meteorológicos activos por lluvia y nieve en zonas altas.

Desde primera hora de este lunes la lluvia ha sido protagonista en Ourense donde se tiene activado el aviso amarillo consecuencia de la llegada de la nueva borrasca que impacta en Andalucía pero sus efectos llegan hasta Galicia.

Carreteras y localidades afectadas

La gran cantidad de agua caída en la jornada del lunes ha ocasionado problemas en algunas de las vías de circulación de la provincia. Una de las afectadas es la OU-0862 donde la lluvia provocó desprendimientos puntuales que han complicado la circulación en Larouco.

Baños de Molgas es otra de las localidad afectadas por las intensas lluvias que han marcado la provincia este lunes o las antiguas lagunas de Antela destinadas para cosechas que se encuentran desbordadas.

Antiguas lagunas de Antela inundadas | Martiño Pinal

En Xinzo de Limia la situación de caos vial debido a las manifestaciones de los agricultores y las obras por la localidad, se suma este lunes la lluvia que hace todavía más complicado circular.

Los efectos de la lluvia en la ciudad

La ciudad de Ourense tampoco queda exenta de las consecuencias de las intensas lluvias que pueden alargarse hasta los próximos diez días.

Un edificio del Casco Vello de Ourense ha sufrido el derrumbe de una de sus paredes laterales esta mañana de lunes. Sucedió en una jornada en la que el tren de borrascas volvió a dejar fuertes lluvias en la ciudad, afectando de este modo al inmueble.

Edificio afectado por las intensas lluvias. | Xesús Fariñas

También en la zona de Oira debido al temporal las piscinas están alcanzando su máxima capacidad al paso del río Miño.

El río miño a su paso por Oira a punto de desbordar las pisicnas. | Xesús Fariñas

Alerta narnaja y amarilla por desbordamiento de ríos

Tras las borrascas que ha encadenado la provincia, los ríos continúan bajo alerta por desbordamiento. Durante este lunes, las alertas amarillas y naranjas han protagonizado los estados de los caudales en su paso por Ourense, destacando el río Avia y Arnoia que han estado la mayor parte del tiempo en umbral naranja.

La gran cantidad de agua caída este lunes ha provocado que las autoridades piden precaución y que los desplazamientos se limiten únicamente en caso de ser necesarios. En Verín, el consello pidió extremar las precauciones y cortó la entrada Vilela - A Pousa y la ecovía que va desde A Preguiza hasta Tintores.