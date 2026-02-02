Previsión del tiempo en Ourense: la lluvia no da tregua y sigue al menos otros diez días

La provincia de Ourense arranca una nueva semana en la que la lluvia será la protagonista. Las predicciones meteorológicas apuntan a, al menos, diez días más pasados por agua debido a la llegada de sucesivas borrascas que apenas darán un respiro. Se podrían acumular hasta 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos, generando problemas en prácticamente todos los ríos por el caudal y la sobresaturación de los suelos.

De entrada, la provincia activa hoy lunes el aviso amarillo por lluvia, nieve y viento por la influencia de una profunda borrasca. Los mayores acumulados se esperan en el Macizo Central, donde podrían superarse los 40 litros por metro cuadrado, según MeteoGalicia. La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia hasta la tarde.

En cuanto a la nieve, se esperan a partir de la próxima madrugada acumulaciones superiores a los 5 centímetros por encima de los 1.000 metros, y de más de 2 centímetros por encima de los 800. Hay aviso amarillo en la montaña desde mediodía y, a partir de la medianoche, también en el sur provincial. En las zonas altas, las rachas de viento superarán los 80 kilómetros por hora.

El resto de la semana, la situación será similar. Mañana martes persistirán las lluvias y la cota de nieve estará en los 900 metros, lo que podría complicar de nuevo la circulación en la A-52. El miércoles continuarán entrando frentes, la probabilidad de precipitación seguirá siendo muy alta y el sol brillará por su ausencia.

Sin anticiclón a la vista

En la segunda mitad de la semana, Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones. Según el modelo europeo de predicción a medio plazo, todavía no se percibe cuándo podrá escampar: el tren de borrascas se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 11 de febrero, víspera de Comadres. Para los siguientes días, habrá que esperar.