Se busca director para 15 centros escolares de Ourense

Niños reunidos a las puertas de un colegio de Ourense esperando para entrar a las aulas.

Quince centros educativos de la provincia de Ourense renovarán su dirección el próximo curso dentro del proceso convocado por la Xunta de Galicia para seleccionar nuevos equipos directivos en colegios e institutos públicos.

La Consellería de Educación convocará un concurso de méritos para renovar la dirección de 146 centros educativos en toda Galicia, según trasladó el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, a la Mesa Sectorial. El proceso servirá para cubrir las direcciones cuyos mandatos finalizan en el curso 2025/26 y que no solicitaron prórroga, así como aquellas que deben sustituirse por circunstancias extraordinarias.

Del total de centros que cambiarán de dirección, 15 se encuentran en la provincia de Ourense, mientras que 52 corresponden a A Coruña, 20 a Lugo y 59 a Pontevedra. Por tipo de centro, la renovación afecta en Galicia a dos escuelas de Educación Infantil, un centro de Educación Especial, 71 centros de Educación Infantil y Primaria, cinco centros de Educación Primaria, 17 centros públicos integrados, cinco colegios rurales agrupados, 44 institutos de Educación Secundaria y un Centro Público de Educación y Promoción de Adultos.

Para optar a la dirección, las personas aspirantes deberán ser funcionarias de carrera de un cuerpo docente, contar con al menos cinco años de antigüedad y estar prestando servicio este curso en un centro dependiente de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. También podrán presentarse docentes en situación de servicios especiales o en determinadas excedencias, siempre que cumplan las condiciones para reincorporarse al servicio activo.

Además, deberán haber superado un curso de formación sobre competencias para el desarrollo de la función directiva —salvo quienes hayan ejercido como directores durante al menos cuatro años con evaluación positiva— y presentar un proyecto de dirección.

La selección se realizará mediante una comisión en cada centro, integrada por miembros de la Inspección Educativa, un director en activo, profesorado del propio centro, representantes no docentes del Consejo Escolar y, cuando corresponda, estudiantes.

En primer lugar se valorarán las candidaturas del profesorado del propio centro. Si no existen o no alcanzan la puntuación mínima, se estudiarán las de docentes de otros centros. En caso de que no haya aspirantes o ninguno sea seleccionado, la Consellería nombrará directamente a un director por un periodo de dos años entre el profesorado que cumpla los requisitos.

Por su parte, los sindicatos consideran que la convocatoria no introduce cambios respecto a años anteriores y señalan que el modelo actual dificulta que los docentes den el paso para asumir la dirección. También reclaman mejorar las condiciones del cargo, flexibilizar los requisitos y aumentar la transparencia del proceso.