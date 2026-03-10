La Xunta informa a los centros gallegos sobre las ayudas para actividades y mejora de infraestructuras

El secretario xeral de Secretaría Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de entidades gallegas de España, Europa y América para informarles sobre las principales líneas de ayudas destinadas al funcionamiento y la mejora de las instalaciones de las comunidades gallegas en el exterior.

En el encuentro, celebrado en Santiago de Compostela, también participó la subdirectora general de Relaciones con las Comunidades Gallegas, Isabel Martínez Pellicer. Durante la reunión se explicaron los detalles de dos convocatorias de subvenciones actualmente abiertas dirigidas a las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia.

La primera de estas líneas de ayudas está destinada a apoyar los gastos de funcionamiento de las entidades y la realización de proyectos culturales, sociales y acciones informativas, además de iniciativas promovidas por la juventud y actividades de promoción del Año Santo Xacobeo.

El plazo para presentar solicitudes en esta convocatoria es de un mes y finaliza el próximo 26 de marzo.

La segunda convocatoria está dirigida a la conservación del patrimonio de las entidades gallegas en el exterior, la mejora de equipamientos y la reforma de sus instalaciones, con el objetivo de facilitar que puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones.

En este caso, el plazo para presentar solicitudes también es de un mes y concluye el 19 de marzo.

Desde la Secretaría Xeral da Emigración señalaron que estas ayudas buscan reforzar la actividad de las comunidades gallegas en el exterior y apoyar su papel como espacios de encuentro, promoción cultural y mantenimiento de los vínculos con Galicia.