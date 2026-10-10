Buscador | Barrio rico, barrio pobre: Conoce los ingresos de tus vecinos, calle a calle

Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la renta media por código postal permiten dibujar un mapa económico de Ourense y conocer las diferencias de ingresos entre sus principales zonas. Las cifras del ejercicio 2024 reflejan contrastes importantes entre el entorno del Parque de San Lázaro, que vuelve a encabezar la clasificación local, y las áreas con rentas más bajas.

La capital ourensana registra una renta bruta media de 30.722 euros y una renta disponible media de 24.929 euros. Por encima de estos valores se sitúan algunas zonas céntricas, mientras que otras áreas urbanas y periféricas presentan cifras inferiores.

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Ranking de los barrios de Ourense por renta

32003 – Hospital Cosaga – Parque San Lázaro – Parque Alameda

Renta bruta media (2024): 45.223 euros

Renta disponible media (2024): 34.642 euros

Número de declaraciones: 6.631

El entorno del Parque de San Lázaro, el Hospital Cosaga y el Parque Alameda vuelve a situarse como la zona con mayor renta media de Ourense. Sus declarantes superan los 45.000 euros brutos anuales de media, una cifra que se encuentra muy por encima de la registrada en el conjunto del municipio.

32004 – O Carroleiro – Ceboliño – Botánico de Montealegre – San Francisco

Renta bruta media (2024): 34.717 euros

Renta disponible media (2024): 27.796 euros

Número de declaraciones: 11.753

Esta área ocupa la segunda posición entre las zonas analizadas de la ciudad. Su renta bruta media se sitúa más de 10.000 euros por debajo de la del entorno de San Lázaro, aunque supera en casi 4.000 euros la media municipal.

32054 – Ourense, zona general

Renta bruta media (2024): 30.722 euros

Renta disponible media (2024): 24.929 euros

Número de declaraciones: 66.185

El conjunto del municipio presenta una renta bruta media superior a los 30.000 euros. Este dato sirve como referencia para comparar las distintas áreas de Ourense y muestra la distancia entre la media municipal y los ingresos declarados en las zonas con mayor renta.

32005 – Catedral – Barrocás – Puente Romano

Renta bruta media (2024): 28.127 euros

Renta disponible media (2024): 23.124 euros

Número de declaraciones: 16.120

Esta agrupación territorial registra una renta bruta media inferior a la del conjunto de Ourense. La renta disponible, una vez aplicados los ajustes fiscales y las cotizaciones contemplados en la estadística, se sitúa ligeramente por encima de los 23.000 euros anuales.

32002 – A Garduñeira – A Grauxa – A Fonte – A Valenza – Barbadás

Renta bruta media (2024): 28.148 euros

Renta disponible media (2024): 23.161 euros

Número de declaraciones: 13.444

Las áreas agrupadas en este código postal presentan una renta bruta media de algo más de 28.000 euros. La cifra se encuentra por debajo de la media municipal y a más de 17.000 euros de distancia de la registrada en el entorno del Parque de San Lázaro.

32001 – Os Coiñas – Villanueva – Cachaxuas – Seoane – Requeixo – Quintela – Outariz

Renta bruta media (2024): 26.777 euros

Renta disponible media (2024): 22.244 euros

Número de declaraciones: 14.326

Esta agrupación registra la menor renta bruta media entre los cinco códigos postales urbanos detallados por la Agencia Tributaria. Sus ingresos medios se sitúan por debajo de los 27.000 euros y la renta disponible no alcanza los 22.500 euros anuales.

Resto de Ourense

Renta bruta media (2024): 28.122 euros

Renta disponible media (2024): 23.203 euros

Número de declaraciones: 3.911

El apartado de resto agrupa las declaraciones que no aparecen incluidas en los códigos postales anteriores. Su renta bruta media supera los 28.000 euros, aunque permanece por debajo de la media del conjunto del municipio.

Ourense frente al resto de España

La capital ourensana se sitúa en la franja media-baja del ranking nacional, aunque destaca la homogeneidad en contraposición a las grandes diferencias que se registraron en otras provincias.

A nivel nacional, los códigos postales con mayor renta se vuelven a concentrar en Madrid y Barcelona. El líder sigue siendo La Moraleja (Alcobendas, Madrid), con la renta disponible más alta de España, seguida por zonas residenciales de San Sebastián de los Reyes y barrios exclusivos de la capital catalana.

Las diez áreas más ricas del país se reparten exclusivamente entre Madrid y Barcelona, consolidando su peso económico.

En el extremo opuesto, la barriada sevillana de Torreblanca se mantiene como el código postal con menor renta bruta.