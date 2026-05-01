Buscador | Concellos con más y menos paro en Ourense

Buscador por los concellos de Ourense según los datos del paro.

El mercado laboral de Ourense presenta fuertes contrastes entre concellos en el cierre del primer trimestre de 2026, con diferencias que superan los 20 puntos porcentuales según la Encuesta de Población Activa (EPA). La provincia combina zonas cercanas al pleno empleo con otras donde el paro sigue siendo elevado.

En la parte baja del desempleo destacan municipios como A Arnoia (5,42%) y otros del entorno industrial como O Pereiro de Aguiar o San Cibrao das Viñas, además de concellos rurales con muy poca población activa.

En el extremo contrario, municipios como Quintela de Leirado superan el 25% de paro, seguidos de otros concellos del interior con cifras también elevadas, condicionados por la falta de tejido empresarial y la dependencia del sector primario.

En las cabeceras, Ourense ciudad se mantiene en torno al 11,43%, mientras que Allariz baja del 9% y Verín roza el 20%.

A continuación, puedes consultar el paro por concellos en el buscador: