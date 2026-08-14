Buscador | Las gasolineras más baratas de Ourense para la operación salida

El dispositivo especial de tráfico permanecerá activo desde las 15,00 horas de este viernes 14 de agosto hasta la medianoche del domingo 16, coincidiendo con uno de los fines de semana de mayor movimiento del verano. En Galicia están previstos alrededor de 840.000 desplazamientos durante estos días.

El cambio de quincena, los viajes hacia las zonas de costa y playas, las segundas residencias y las numerosas fiestas que se celebran estos días harán que aumenten los desplazamientos tanto de largo como de corto recorrido.

Con miles de conductores preparados para viajar durante este fin de semana, buscar la gasolinera más barata antes de ponerse al volante puede suponer un ahorro. Los precios pueden variar de una estación de servicio a otra, por lo que comparar las tarifas permite elegir dónde repostar antes de iniciar el trayecto.

Si tienes previsto viajar desde Ourense o vas a desplazarte por carretera durante estos días, te mostramos dónde encontrar las gasolineras más baratas de la provincia.

Además de la gasolina 95 y el diésel, el buscador permite consultar otras opciones de carburante y localizar las estaciones de servicio con los precios más bajos en función del concello o de la zona por la que tengas previsto circular.

Buscador de las gasolineras más baratas

Consulta en el siguiente buscador las gasolineras más baratas de España y comprueba dónde repostar antes de iniciar tu viaje.

Puedes introducir el concello de Ourense o cualquier otra localidad por la que vayas a pasar para comparar los precios disponibles y elegir la estación de servicio que más te interese.

¿Cómo encontrar la gasolinera más barata?

Utilizar el buscador es muy sencillo. Introduce la localidad, concello o zona en la que quieres repostar y consulta las estaciones disponibles y sus precios. Si vas a realizar un trayecto largo, también puedes utilizarlo para localizar las opciones más económicas a lo largo de tu recorrido.

Los precios del carburante pueden cambiar, por lo que conviene consultar el buscador antes de salir y volver a comprobarlos si el viaje se prolonga varios días.

¿Cuándo habrá más tráfico este fin de semana?

Las mayores intensidades de circulación se esperan este viernes por la tarde, especialmente entre las 16,00 y las 23,00 horas, en las principales vías de salida de las ciudades y en los accesos a zonas turísticas.

El sábado continuará el movimiento desde primera hora, mientras que el domingo se espera una mayor afluencia durante la tarde, especialmente entre las 18,00 y las 23,00 horas, coincidiendo con el regreso de quienes finalizan sus vacaciones o su escapada de fin de semana.

Ante estos desplazamientos, las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.