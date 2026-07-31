Buscador de gasolineras en España por precio: ¿Dónde están las más caras?

La gran operación salida del verano arranca en toda España con un escenario complejo para los conductores. En pleno pico de desplazamientos hacia las zonas de costa y segundas residencias, llenar el depósito supone un desembolso histórico, empujado por el sorpasso del diésel sobre la gasolina a nivel generalizado, con medias que superan con creces los costes de veranos anteriores.

Esta presión en los surtidores responde a las tensiones del mercado internacional y al progresivo fin de las medidas fiscales de alivio. Tras la vuelta del IVA al 21%, la ayuda estatal afronta un nuevo recorte: a partir de este 1 de agosto, la bonificación sobre el combustible se reduce de 15 a 10 céntimos por litro, encareciendo de forma automática cada repostaje en el fin de semana con más tráfico del año.

La brecha de precios oscila de forma notable en función de la comunidad o la red de estaciones de servicio. En provincias del interior como Ourense, por ejemplo, el precio medio del diésel llega a rebasar los 1,81 euros por litro, figurando entre los territorios con los surtidores más costosos del mapa nacional.

Ante este panorama, planificar la ruta y comparar precios se vuelve imprescindible. A continuación, puedes utilizar nuestro buscador interactivo para consultar las gasolineras más caras de España y localizar las opciones más competitivas introduciendo tu localidad, provincia o código postal.