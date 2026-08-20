¿Sabe usted que mientras unos buscan sombra en agosto Gonzalo Fernández se va a buscar los 5.642 metros del Elbrus?

¿Sabe usted que Gonzalo Fernández, el alpinista de Albarellos, sigue cosechando retos imposibles para el resto de mortales? ¿Que mientras aquí sufrimos de calor, el galaico-andorrano hizo ayer cima en el Elbrus (Rusia), el monte más alto de Europa con 5.642 metros? ¿Que previamente escaló el Ararat, el techo de Turquía (5.137 m.), y recorrió en bici los 970 km. que separan ambas cimas atravesando el país otomano y Georgia?