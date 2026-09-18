El Camiño de Inverno a su paso por Ourense: etapas, mapa y albergues

El Camino de Invierno entra en Galicia por Valdeorras y atraviesa la provincia de Ourense antes de buscar el Sil y la Ribeira Sacra, en la que probablemente sea la ruta jacobea más discreta y a la vez más paisajística de todas. Cumplida su primera década de señalización, recibe cada año más peregrinos que buscan una alternativa a las rutas más concurridas. Esta guía detalla el recorrido por tierras ourensanas, las etapas y sus kilómetros, los albergues disponibles en cada tramo y cuál es la mejor época para caminarlo.

Señalización del Camiño de Inverno. (Archivo)

Recorrido y mapa

El trazado sigue el valle del Sil desde su entrada en Galicia, atraviesa localidades de Valdeorras como O Barco y A Rúa, y continúa hacia Quiroga, ya en la transición hacia la Ribeira Sacra. Después pasa por Monforte de Lemos, cruza el Miño en Belesar y asciende hacia la Serra do Faro antes de alcanzar las tierras del Deza.

El recorrido completo parte de Ponferrada y termina en Santiago. La cifra oficial de la Xunta es de 239,2 kilómetros, aunque otras guías, según el trazado y la división de las jornadas, sitúan la distancia total entre aproximadamente 260 y 265 kilómetros. Conviene utilizar el itinerario oficial y el track actualizado para planificar la ruta.

Etapas en la provincia

Tramo por Valdeorras

La entrada en Galicia se produce por el municipio de Rubiá, después de atravesar el entorno de Las Médulas. El itinerario continúa hacia O Barco de Valdeorras, Vilamartín y A Rúa, siguiendo en buena parte el corredor del Sil.

Una división habitual de este tramo contempla las siguientes jornadas:

Las Médulas – O Barco de Valdeorras : alrededor de 27 kilómetros, según la distribución consultada.

O Barco de Valdeorras – A Rúa : la distancia varía entre las guías, con propuestas de aproximadamente 12 a 18 kilómetros.

A Rúa – Quiroga: 26,9 kilómetros según la ficha oficial de Turismo de Galicia, con una dificultad media y una duración estimada de 6 horas y 45 minutos.

El último tramo permite descubrir paisajes de viñedos, olivares y pequeñas aldeas, además de lugares como Montefurado y el entorno del río Sil.

Tramo por Ribeira Sacra

Desde Quiroga, el Camino se adentra en la Ribeira Sacra y continúa hacia Ribas de Sil, A Pobra do Brollón y Monforte de Lemos. La siguiente jornada conecta Monforte con Chantada, pasando por el entorno de Pantón, O Saviñao, Diomondi y Belesar.

El recorrido ofrece elementos patrimoniales como iglesias románicas, antiguos caminos y el paisaje del Miño. Desde Chantada, el peregrino se dirige hacia el Monte Faro, que marca la transición hacia las tierras de Rodeiro y el Deza.

Un peregrino consulta un mapa.

Kilómetros y dificultad

La Xunta clasifica el Camino de Invierno como una ruta de dificultad media-alta. El esfuerzo depende de la distancia diaria, los desniveles, la climatología y la disponibilidad de servicios.

A Rúa – Quiroga: distancia de 26,9 km

Quiroga – Monforte de Lemos: distancia de 36,5 km

Monforte – Chantada: distancia variable según el trazado

Chantada – Rodeiro: distancia aproximada de 25 km

La etapa entre Quiroga y Monforte, de acuerdo con la ficha oficial, alcanza los 36,5 kilómetros y una dificultad media-alta. Es una de las jornadas que conviene valorar al organizar el recorrido, especialmente si se desea evitar etapas excesivamente largas.

Las distancias de la tabla son orientativas y proceden de referencias de etapas diferentes. No deben sumarse como una medición única del recorrido oficial.

Albergues y alojamiento

La planificación del alojamiento es uno de los aspectos que más atención requiere en el Camino de Invierno. La oferta se distribuye de forma irregular y no todas las localidades cuentan con albergues de peregrinos.

Peregrinos entran en el albergue de Ourense. | ARCHIVO

En el tramo ourensano y su prolongación hacia la Ribeira Sacra, las principales localidades para organizar las pernoctaciones son:

O Barco de Valdeorras

Punto de paso en el tramo gallego del Camino. Conviene comprobar la disponibilidad de alojamiento antes de iniciar la etapa desde Las Médulas.

A Rúa de Valdeorras

Una de las principales localidades de servicios del recorrido por Valdeorras. La asociación de peregrinos ofrece información y dispone de una credencial oficial.

Quiroga

Cuenta con un albergue municipal para peregrinos. La asociación de Valdeorras advierte de un cierre temporal, por lo que es imprescindible confirmar su situación antes de viajar.

Tres peregrinos realizando el Camino en Ourense.

Monforte de Lemos

Localidad de referencia para hacer noche en la Ribeira Sacra, con una oferta de alojamiento más amplia que la de los núcleos rurales del trazado.

Chantada

Otra de las localidades importantes para organizar la estancia antes de afrontar el tramo hacia el Monte Faro.

La red pública de albergues de la Xunta permite consultar establecimientos por ruta y municipio. También es recomendable contrastar la información con las asociaciones locales y los alojamientos, porque los horarios, cierres y condiciones de admisión pueden cambiar.

Credencial y sellos

La credencial es el documento que acompaña al peregrino durante el Camino y en el que se registran los sellos de paso. La Asociación Amigos del Camino de Santiago por Valdeorras dispone de credenciales oficiales para los peregrinos que realizan el Camino de Invierno.

La asociación también informa sobre la obtención de un generador digital de sellos y recomienda que los peregrinos indiquen en la Oficina del Peregrino de Santiago que han realizado esta ruta.

Antes de comenzar, es conveniente confirmar los puntos donde se puede recoger la credencial, así como los lugares de sellado de cada jornada.

Un centenar de peregrinos completan el camino entre A Merca y Ourense pidiendo su reconocimiento Xacobeo | Xesús Fariñas

Cuándo hacerlo

Aunque el Camino recibe su nombre por su origen como alternativa a las nevadas de O Cebreiro, no significa que el invierno sea necesariamente la época más sencilla para recorrerlo. Las lluvias, el barro, la reducción de horas de luz y las condiciones de los caminos pueden complicar la marcha.

La primavera y el otoño permiten disfrutar de los paisajes de Valdeorras y la Ribeira Sacra con temperaturas habitualmente más moderadas que en los meses centrales del verano. En cualquier caso, las condiciones meteorológicas deben consultarse antes de cada etapa.

En verano, las altas temperaturas pueden aumentar el esfuerzo en los tramos expuestos y en las subidas, por lo que es recomendable comenzar temprano, llevar agua suficiente y revisar los servicios disponibles.

Consejos antes de salir

Comprueba el trazado y descarga el track actualizado.

Reserva el alojamiento con antelación, especialmente en los núcleos con menor oferta.

Confirma la apertura de los albergues y sus condiciones de admisión.

Consulta la previsión meteorológica y adapta las etapas a tu preparación.

Lleva agua y comida, ya que hay tramos con pocos servicios.

El Camino de Invierno combina el patrimonio de Valdeorras y la Ribeira Sacra con un recorrido que exige planificación. Su atractivo reside en los paisajes del Sil, los viñedos, los pueblos y el patrimonio histórico, pero también en la necesidad de organizar las jornadas y los alojamientos con mayor atención que en otras rutas con una red de servicios más extensa.