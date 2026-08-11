O Campamento Urbano conquista sete concellos de Ourense

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"DÍA DA PROVINCIA"
A provincia converteuse este luns nun gran patio de xogos para a rapazada do 39º Campamento Urbano, actividade organizada pola Asociación Xuvenil Amencer, dentro do “Día da Provincia”, unha xornada de excursións por toda a xeografía ourensá que conta coa colaboración da Deputación.
A xornada, deseñada para saír do ámbito urbano, coñecer o territorio e convivir coa mocidade doutras localidades, arrancou á primeira hora da mañá. O habitual “Bo día” aos participantes foi impartido por Rosendo Fernández, representante da Deputación, quen saudou á rapazada antes do inicio das rutas. Así, entre as 10,30 e as 19,30 horas, un total de dez autobuses protagonizaron un intenso despregamento por ata sete concellos da xeografía ourensá.
O obxectivo do día foi dobre: escapar da intensa calor e fomentar as relacións interpersoais, xa que os grupos dedicáronse a xogar e interactuar cos mozos de cada municipio visitado. As rutas trazadas dividiron os participantes en distintos destinos. Un dos autobuses puxo rumbo a Toén, onde os mozos xogaron cos rapaces locais e gozaron dun baño na piscina municipal. Outros dous vehículos dirixíronse a Esgos para xogar coa rapazada e refrescarse nas súas instalacións, exactamente o mesmo plan que seguiu a expedición que se desprazou ata Maceda e os dous autobuses que se achegaron ao concello da Merca.
Pola súa banda, na Peroxa, localidade á que acudiron outros dous autobuses, a programación foi un paso máis alá e incluíu xogos locais, o tradicional baño na piscina e unha visita cultural para coñecer o seu museo. O contacto coa auga foi aínda máis intenso para o grupo que viaxou no autobús con destino a Castrelo de Miño, cuxos ocupantes realizaron diversas actividades náuticas e gozaron dun baño nas augas do propio encoro. O mapa de excursións completouse con outro autocar que foi cara a Ribadavia, onde a rapazada compartiu xogos e se refrescou na praia fluvial da Veronza.
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