“Arte nas mans”, escola de xóvenes artesáns de verán en Allariz
VERANO ACTIVO
Un total de 29 jóvenes participan en esta iniciativa de la Xunta en Allariz, donde descubren oficios tradicionales de la mano de artesanos gallegos y fomentan su desarrollo personal en contacto con la naturaleza.
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, achegouse onte ata a segunda edición do campamento “Arte nas mans” que se está a desenvolver en Allariz, dirixido a persoas de entre 18 e 30 anos. A iniciativa forma parte do programa de actividades Modo Verán Activo da Dirección Xeral de Xuventude e conta co patrocinio da Fundación Artesanía de Galicia.
O obxectivo é promover un plan de lecer alternativo, educativo e saudable para as persoas mozas, a partir do coñecemento do patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia. No caso de “Arte nas mans”, ofréceselles ás 29 persoas participantes a posibilidade de iniciarse en diferentes técnicas e oficios artesanais a través de obradoiros de tecido manual, tinguido de téxtiles, de torno cerámico e de transferencia de imaxes en cerámica, de bordado sobre fotografía e de marroquinería a través de obradoiros impartidos por Variopinto, Carlos San Claudio, Peixesapop e Misoco, todos eles profesionais inscritos en Artesanía de Galicia.
Experiencia
Esta aprendizaxe de oficios artesanais complétase coa experiencia da convivencia e do desenvolvemento persoal dos participantes nunha contorna única rodeada de paisaxes naturais, o que permite amosarlle á xuventude os valores da artesanía e o seu vínculo co territorio. Na programación de actividades inclúense tamén rutas fotográficas na natureza ou xogos na contorna do río Arnoia.
A visita serviu para lembrar que a Xunta puxo en marcha este ano, por primeira vez, unha liña específica dotada con 1 millón de euros dentro da orde de Primeira Experiencia Profesional destinada a incentivar contratos formativos de aprendices en oficios tradicionais.
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