Lista | Estas son todas las playas con bandera azul en España en 2026

Izada de la bandera azul en una playa de España

España ha vuelto a situarse a la cabeza a nivel internacional en el programa de Banderas Azules, alcanzando un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior, según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que celebra su 40ª edición y que está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones. España concentra además el 15% de las Banderas Azules de playas en todo el mundo.

Reparto por comunidades

Por territorios, la Comunidad Valenciana lidera el ranking con 151 playas galardonadas, seguida de Andalucía (143), Galicia (118) y Cataluña (101). También destacan Canarias (52), Baleares (33), Murcia (33), Asturias (16), Cantabria (11), Extremadura (8), País Vasco (4), Melilla (3), Ceuta (2) y Madrid (1).

En cuanto a los puertos deportivos, Cataluña encabeza la clasificación con 24 distinciones, por delante de Andalucía (22), Comunidad Valenciana (20), Baleares (14) y Galicia (11).

Menciones especiales

Además de las banderas, se han otorgado menciones especiales a municipios por su labor en accesibilidad, educación ambiental, servicios de socorrismo y prevención de riesgos térmicos, reconociendo iniciativas destacadas en distintos puntos del país.

Lista

Estas son las playas con bandera azul en España este 2026.