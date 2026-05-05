Lista | Estas son todas las playas con bandera azul en España en 2026
794 distintivos
España lidera el ranking mundial de Banderas Azules en 2026 con 794 distintivos, 44 más que el año anterior, destacando la calidad ambiental de sus playas.
España ha vuelto a situarse a la cabeza a nivel internacional en el programa de Banderas Azules, alcanzando un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior, según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).
Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que celebra su 40ª edición y que está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones. España concentra además el 15% de las Banderas Azules de playas en todo el mundo.
Reparto por comunidades
Por territorios, la Comunidad Valenciana lidera el ranking con 151 playas galardonadas, seguida de Andalucía (143), Galicia (118) y Cataluña (101). También destacan Canarias (52), Baleares (33), Murcia (33), Asturias (16), Cantabria (11), Extremadura (8), País Vasco (4), Melilla (3), Ceuta (2) y Madrid (1).
En cuanto a los puertos deportivos, Cataluña encabeza la clasificación con 24 distinciones, por delante de Andalucía (22), Comunidad Valenciana (20), Baleares (14) y Galicia (11).
Menciones especiales
Además de las banderas, se han otorgado menciones especiales a municipios por su labor en accesibilidad, educación ambiental, servicios de socorrismo y prevención de riesgos térmicos, reconociendo iniciativas destacadas en distintos puntos del país.
Lista
Estas son las playas con bandera azul en España este 2026.
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