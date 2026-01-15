Carballiño finaliza las obras del Paco Chao

EMPREGADOS MUNICIPAIS
El Ayuntamiento de Carballiño ha finalizado las obras de mejora de las instalaciones del pabellón polideportivo Paco Chao. Después de la visita al pabellón, la corporación municipal se trasladó con Luis Menor para ver la actuación llevada a cabo en la casa del Peón Caminero, otra de las obras realizadas en 2025 con los fondos del Plan CooperOU, que es el plan de cooperación de la Diputación para obras y servicios municipales.
El presidente provincial, Luis Menor, quiso conocer de primera mano el resultado de las mejoras realizadas con fondos aportados por la diputación. José Castro, teniente alcalde, Manuel Dacal, concejal de Turismo; Lorena Castro, concejal de Educación; Diana González, concejal de Comercio, y Miguel Fernández, concejal de Medio Rural, también acudieron al acto.
El presidente provincial puso en valor la colaboración institucional. “O Carballiño é un concello moi dinámico, en constante crecemento e cunha proxección moi positiva, polo que as administracións temos que estar ao lado”, asegurou Luis Menor. En 2025, Carballiño recibió 457.000 euros, una cantidad que este año aumentará hasta los 527.000 euros. “O noso obxectivo é seguir apostando pola mellora das instalacións deportivas, do rural, do Parque Municipal ou das vías e infraestruturas do casco urbano”, apuntou o tenente alcalde.
