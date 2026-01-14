O Carballiño apuesta por la lectura en gallego con marionetas

Más de un centenar de alumnos de cuarto curso de Educación Primaria de los colegios Calvo Sotelo, Sagrado Corazón y Vila do Arenteiro, en el municipio de O Carballiño, participarán durante la jornada de hoy en una actividad cultural y educativa que une literatura, teatro y lengua gallega. El alumnado asistirá a la representación de la obra “A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica”, puesta en escena por la reconocida compañía Tanxarina Teatro, especializada en teatro de marionetas y con una amplia trayectoria en el ámbito del teatro infantil y familiar.

Se trata de una obra de marionetas basada en el libro homónimo de Carlos Labraña y protagonizada por algunos de los personajes más singulares de la literatura gallega infantil. A través de una narración divertida y dinámica, la obra combina entretenimiento y valores educativos, acercando al alumnado al mundo de los libros y la imaginación.

La actividad, impulsada por el departamento de Normalización Lingüística del Concello de Carballiño, tiene como objetivo fomentar la lectura en gallego entre las nuevas generaciones. En esta línea, el servicio municipal repartió durante el pasado mes de diciembre, como obsequio navideño, el libro de Carlos Labraña entre el alumnado de cuarto curso de los tres centros. Esta iniciativa permitió que los niños pudiesen conocer previamente la historia y familiarizarse con los personajes.

Obsequio navideño

“Parte do alumnado levouno a casa como lectura para as vacacións de Nadal, e outra parte está traballando co libro na aula”, destaca Lorena Castro, edil de Educación, que pone en valor este tipo de iniciativas lectoras en gallego.

“Agora, a rapazada terá a oportunidade de desfrutar enriba do escenario da divertida historia que xa coñece, protagonizada polo rato que coida da Biblioteca Galáctica, Ramón Lamote e Sara”, añaden desde la entidad local.

A lo largo de la representación, los personajes de la obra transmitirán, entre otros aspectos, el valor de la amistad, la cooperación y el trabajo en equipo, al tiempo que reivindican la importancia de la lectura, los libros y las bibliotecas como espacios de conocimiento, imaginación y convivencia. Una cita cultural que une educación y ocio, y que refuerza el compromiso del Concello de Carballiño con la promoción de la lengua y la cultura gallegas.

La cita tendrá lugar a partir de las 12,00 horas.