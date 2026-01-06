Las carreteras heladas provocan un accidente en Chandrexa de Queixa: un coche atravesado en una jornada de incidencias

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia contabilizó este martes un total de 26 incidencias relacionadas con la nieve y el hielo registradas en distintos puntos de la comunidad. A pesar de las dificultades en la circulación, no hubo que lamentar personas heridas. La mayoría de los avisos estuvieron vinculados a la presencia de hielo en vías secundarias, lo que complicó el tráfico durante la jornada marcada por las bajas temperaturas.

Uno de los sucesos más destacados se produjo en el concello de Chandrexa de Queixa (Ourense), donde la nieve provocó que un turismo quedase atravesado en la calzada. El incidente ocurrió en la carretera OU-0703, a la altura de Casteligo, generando problemas de circulación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Chandrexa de Queixa y servicios de mantenimiento de la vía, que trabajaron para restablecer la normalidad. El suceso se saldó sin daños personales.

Otro accidente reseñable tuvo lugar en el municipio de Muras (Lugo). En este caso, la conductora de un turismo contactó con el 112 Galicia alrededor de las 9:15 horas para informar de que su vehículo había resbalado por la presencia de hielo en el kilómetro 22 de la carretera LU-540. Desde el CIAE se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de conservación de la carretera para atender la incidencia y garantizar la seguridad en la zona.

Estos episodios se produjeron en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas, que obligaron a extremar la precaución al volante, especialmente en carreteras secundarias afectadas por el hielo y la nieve.