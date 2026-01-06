Ourense registra la temperatura mínima de Galicia este día de Reyes con -8.7 ºC
A VEIGA
A Veiga registra la temperatura mínima de Galicia este martes con -8.7 ºC, en línea con el resto de España que vive el día más frío del invierno
El municipio de Ourense de A Veiga ha registrado la temperatura mínima de Galicia este Día de los Reyes Magos con -8.7 ºC a las 07.50 horas, según los datos de MeteoGalicia.
Asimismo, las localidades ourensanas de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente.
También en Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC. Asimismo, otros puntos han amanecido con temperaturas por debajo de los cero grados como Verín (-2.5 ºC) y Entrimo (-2.5ºC).
