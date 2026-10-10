El censo electoral de Ourense: más voto del exterior, menos voto joven
Hasta 17 concellos de Ourense tienen más personas con derecho a voto en otros países que en el propio municipio
Ourense afrontará las elecciones generales del 29 de noviembre con un censo de 360.252 electores, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia vuelve a situarse a la cabeza de España en peso del voto emigrante: un 30,85% de sus votantes (111.124 personas) reside en el extranjero. Este lunes, 12 de octubre, se abre el plazo de consulta y reclamaciones para corregir errores de inscripción.
Más en el extranjero, menos en la provincia
El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) suma 8.197 inscritos desde 2023, pasando de 102.927 a 111.124. Por el contrario, el censo de residentes (CER) pierde 3.716 votantes y cae a 249.128 electores. Esta brecha sitúa a Ourense al frente del ranking estatal de dependencia del voto exterior (30,85%), seguida por Lugo (22,55%), Pontevedra (16,21%) y A Coruña (16,13%). El tirón de la diáspora simula un leve crecimiento del censo total (+1,26%), aunque la población con derecho a voto residente sigue menguando.
Argentina encabeza la lista exterior con 32.010 electores, seguida de Cuba (14.881), Brasil (11.349) y Venezuela (8.353). En Europa, Suiza destaca como principal comunidad con 7.931 inscritos, por delante de Francia (5.266) o Alemania (4.847). Esta magnitud altera la demografía local: en 17 de los 92 municipios ya hay más electores en el extranjero que viviendo en el propio concello. Destaca Avión (68,21% del censo reside fuera), seguido por Gomesende (67,57%), Bande (64,69%), Quintela de Leirado (60,19%) y Arnoia (59,50%).
Caen los nuevos votantes
Paralelamente, mengua la llegada de nuevos electores. Solo 7.606 jóvenes ourensanos podrán votar por primera vez, un descenso frente a los 7.754 incorporados en 2023 (148 menos). En términos relativos, Ourense registra la tercera tasa de incorporación juvenil más baja de España: los nuevos electores representan apenas un 3% del padrón residente, al nivel de Zamora (2,86%) y Lugo (2,88%). Si se analiza la franja de 18 a 34 años, los jóvenes suponen únicamente el 14,69% del censo provincial.
El peso de los jubilados
En el extremo opuesto, el peso de los mayores de 65 años consolida a Ourense como la segunda provincia con el electorado presencial más envejecido de España, tras Zamora. Un total de 76.684 electores residentes (el 30,78%) tienen 65 o más años, superando a A Coruña (26,93%) y Pontevedra (25,72%).
Cierre de colegios
Para los comicios se habilitarán en Ourense 391 locales electorales y 523 mesas de votación.
La comparación con julio de 2023 refleja que la provincia pierde 19 colegios (frente a 410 de hace tres años) y 16 mesas (frente a las 539).
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