Choques y salidas de la carretera: Ourense registró 13 accidentes de tráfico durante el puente del 1 de mayo
BALANCE DEL 061
Ourense registró 13 accidentes de tráfico durante el puente del 1 de mayo, dentro de los 55 siniestros atendidos en Galicia.
El servicio de Urxencias Sanitarias 061 atendió 13 accidentes de tráfico en la provincia de Ourense durante el puente del 1 de mayo, situándose como la tercera con más siniestros en Galicia.
Solo fue superada por Pontevedra, con 18 accidentes, y A Coruña, con 17, mientras que Lugo registró 7.
Estos datos se enmarcan en un periodo de alta movilidad en las carreteras, lo que incrementó la carga de trabajo de los servicios de emergencia en toda la comunidad.
Balance en Galicia
En el conjunto de Galicia, el 061 asistió a 71 personas en 55 accidentes de tráfico entre las 15:00 horas del 30 de abril y las 23:59 del 3 de mayo, según datos de la Xunta de Galicia.
El sábado fue la jornada más complicada, con 23 siniestros registrados.
- Se recibieron 67 llamadas relacionadas con accidentes
- Se realizaron 55 intervenciones sanitarias
- El 57% de los heridos eran hombres y el 43% mujeres
- Un 25% de los afectados tenía entre 15 y 29 años
Recursos movilizados
Durante el operativo se activaron distintos recursos:
- Ambulancias de soporte vital avanzado: 8 intervenciones
- Helicóptero medicalizado: 1 intervención
- Ambulancias de soporte vital básico: 56 actuaciones
- Equipos de Atención Primaria: 5 apoyos
En total, 53 personas fueron trasladadas a centros sanitarios, mientras que 18 recibieron asistencia en el lugar del accidente.
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