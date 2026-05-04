Choques y salidas de la carretera: Ourense registró 13 accidentes de tráfico durante el puente del 1 de mayo

El servicio de Urxencias Sanitarias 061 atendió 13 accidentes de tráfico en la provincia de Ourense durante el puente del 1 de mayo, situándose como la tercera con más siniestros en Galicia.

Solo fue superada por Pontevedra, con 18 accidentes, y A Coruña, con 17, mientras que Lugo registró 7.

Estos datos se enmarcan en un periodo de alta movilidad en las carreteras, lo que incrementó la carga de trabajo de los servicios de emergencia en toda la comunidad.

Balance en Galicia

En el conjunto de Galicia, el 061 asistió a 71 personas en 55 accidentes de tráfico entre las 15:00 horas del 30 de abril y las 23:59 del 3 de mayo, según datos de la Xunta de Galicia.

El sábado fue la jornada más complicada, con 23 siniestros registrados.

Se recibieron 67 llamadas relacionadas con accidentes

Se realizaron 55 intervenciones sanitarias

El 57% de los heridos eran hombres y el 43% mujeres

Un 25% de los afectados tenía entre 15 y 29 años

Recursos movilizados

Durante el operativo se activaron distintos recursos:

Ambulancias de soporte vital avanzado: 8 intervenciones

Helicóptero medicalizado: 1 intervención

Ambulancias de soporte vital básico: 56 actuaciones

Equipos de Atención Primaria: 5 apoyos

En total, 53 personas fueron trasladadas a centros sanitarios, mientras que 18 recibieron asistencia en el lugar del accidente.