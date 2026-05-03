Herido un conductor al chocar su coche y un autobús urbano en el centro de Ourense

Un accidente de tráfico en el centro de Ourense se saldó con una persona herida. Se trata de un varón que sufrió un choque con un autobús urbano cuando conducía su turismo en la calle Curros Enríquez, a la altura del número 15, frente a Autos Santa Rita. El impacto se produjo a las 18:10 horas de este domingo.

El hombre tuvo que ser atendido por Urxencias Sanitarias 061, aunque siempre consicente. También acudió la Policía Local hasta el lugar. El carril bus que sube la calle ha generado previos sucesos en ese punto.

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Colisión por alcance en Ceboliño

Minutos después, a las 18:23 horas, el 112 recibía la alerta de una colisión por alcance entre dos coches en la OU-536, a la altura del kilómetro 3, en Ceboliño. Urxencias Sanitarias afirmó que tuvieron que prestar asistencia a dos personas por el accidente de tráfico, y también acudió hasta el punto la Guardia Civil.