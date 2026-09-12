Cinco miradores de Ourense para disfrutar de la provincia desde las alturas

Un fin de semana con buen tiempo invita a salir de casa, recorrer la provincia y descubrir algunos de sus paisajes más espectaculares. Ourense es tierra de ríos, cañones, montañas y valles, y cuenta con numerosos miradores desde los que contemplar el territorio desde las alturas.

Desde los grandes cañones de la Ribeira Sacra hasta los valles del interior, estos cinco enclaves muestran la diversidad del paisaje ourensano. Lugares para disfrutar de las vistas, hacer una parada durante una ruta o simplemente contemplar la provincia desde otra perspectiva.

Algunos se han convertido en auténticos reclamos turísticos y ofrecen panorámicas de vértigo sobre la Ribeira Sacra y otros rincones de la provincia. Por ello, estos son cinco miradores que merece la pena visitar cuando el tiempo acompaña.

Balcones de Madrid

Los Balcones de Madrid, en Parada de Sil, son uno de los miradores más conocidos de la Ribeira Sacra ourensana. El nombre está relacionado con las mujeres de la zona que se despedían desde este punto de los hombres que emigraban o marchaban a trabajar fuera.

Los Balcones de Madrid, en Parada de Sil, son uno de los miradores más conocidos de la Ribeira Sacra ourensana.

Más allá de su historia, el gran atractivo del lugar está en sus vistas sobre el Cañón del Sil. Desde este balcón natural se puede contemplar el paisaje de la Ribeira Sacra, con las laderas del cañón y el río al fondo.

Es, además, uno de esos lugares que permiten entender desde las alturas la singularidad del paisaje que ha convertido a esta zona de Ourense en uno de los principales destinos turísticos de Galicia.

Mirador de Barranco Rubio, en A Rúa

En plena comarca de Valdeorras, las montañas que rodean A Rúa esconden uno de los mejores puntos para contemplar el paisaje de esta zona de la provincia.

Mirador de Barranco Rubio, en A Rúa

El mirador de Barranco Rubio ofrece una panorámica de la villa de A Rúa, de Petín y del embalse de San Martiño. Desde este enclave se puede observar el valle desde una posición privilegiada y disfrutar de una perspectiva diferente de uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos de Ourense.

Su ubicación lo convierte además en una parada interesante para quienes recorren Valdeorras y quieren combinar naturaleza y paisaje con una visita a sus pueblos y bodegas.

Mirador da Pena da Anduriñeira

También en el entorno de Trives se encuentra el mirador da Pena da Anduriñeira, un espacio especialmente llamativo por su diseño y por la sensación de altura que ofrece.

Cinco miradores de vértigo en la provincia de Ourense

La plataforma de madera se sitúa sobre una roca y cuenta con dos balcones acristalados y suelo metálico enrejado. Desde ellos se obtiene una panorámica del paisaje formado por la unión de los ríos Navea y Bibei, antes de su desembocadura en el Sil.

Es uno de esos lugares en los que el propio mirador forma parte de la experiencia, especialmente para quienes buscan espacios singulares y fotografías diferentes.

Mirador de Pena de Matacás

Cinco miradores de vértigo en la provincia de Ourense

En Castro Caldelas, el mirador de Pena de Matacás ofrece otra de las grandes postales de la provincia. Situado a más de 500 metros de altitud, se encuentra sobre las conocidas Peñas de Matacás.

Desde este punto se obtiene una espectacular vista del Cañón del Sil, con el río discurriendo entre las laderas. La sensación de altura y la amplitud de la panorámica convierten este enclave en uno de los miradores más llamativos de Ourense.

Además, su ubicación permite combinar la visita con un recorrido por otros atractivos de la Ribeira Sacra.

Mirador das Penas do Rome

Para cerrar la selección, el mirador das Penas do Rome, en A Pobra de Trives, aporta un paisaje diferente al de los grandes miradores del Sil.

Cinco miradores de vértigo en la provincia de Ourense

Situado en el valle del Navea, este balcón permite contemplar el entorno natural desde una singular plataforma con formas geométricas. Su diseño y su ubicación lo han convertido también en un lugar muy fotografiado y compartido en redes sociales.

El contraste entre la estructura del mirador y el paisaje del valle convierte a Penas do Rome en una parada especialmente atractiva para quienes buscan paisajes diferentes y rincones menos convencionales de la provincia.