Uno de cada cinco trabajadores de la provincia está en el sector público

La provincia acaba de romper su techo histórico de empleados públicos. El peso de la administración sobre la masa laboral ourensana sigue creciendo. Según el cruce de datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (datos cerrados a julio de 2025) y las cifras oficiales de afiliación a la Seguridad Social, 21.486 personas trabajan para la administración en Ourense. Este dato supone que el 19,6% de la fuerza laboral de la provincia depende ya de una nómina pública. Prácticamente, uno de cada cinco ourensanos en activo trabaja para el Estado, la Xunta o las entidades locales, un porcentaje que evidencia una dependencia del sueldo público tres puntos superior a la que existía en los tiempos de bonanza económica previa a la crisis económica.

Fin de la brecha con autónomos

La estadística revela un cambio de paradigma histórico al comparar la pujanza de lo público con el declive del trabajo por cuenta propia. En julio de 2025, fecha del último registro consolidado de funcionarios, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) marcaba en Ourense uno de sus mínimos: 22.194 afiliados.

Así, la diferencia entre ambos colectivos se ha estrechado hasta las 708 personas. Nunca antes había existido un margen tan exiguo. Para entender la magnitud del cambio hay que mirar atrás: en julio de 2008, en pleno bum económico, Ourense tenía 28.547 autónomos frente a 19.200 empleados públicos. La brecha era entonces de más de 9.300 personas a favor de la iniciativa privada. Hoy, esa distancia ha desaparecido casi por completo.

Es más, dada la tendencia habitual de caída de autónomos en la segunda mitad del año -en enero de 2026 la cifra bajó a 22.029 cotizantes-, todo apunta a que el sorpasso es inminente.

El motor de este crecimiento es la Xunta de Galicia. La administración autonómica ha roto su propia marca superando por primera vez la barrera de los 13.500 efectivos (13.504) en la provincia. Representan ya casi el 63% de todo el empleo público. Sanidad y Educación, los dos pilares del estado de bienestar transferidos a la comunidad, siguen demandando personal para cubrir jubilaciones y reforzar servicios, convirtiendo al Gobierno gallego en el gran empleador de Ourense. En solo cinco años, la Xunta ha engordado su plantilla provincial en más de 2.000 personas.

Despertar de los Concellos

La otra gran novedad es la reactivación de la administración local. Tras una década de contención marcada por la Ley Montoro y las limitaciones en las tasas de reposición, los concellos y la Diputación han vuelto a contratar. Las entidades locales suman ahora 5.418 trabajadores, un repunte notable que recupera niveles previos a la crisis financiera.

En el lado opuesto de la balanza se sitúa la Administración General del Estado. Mientras Xunta y concellos crecen, el Estado se estanca en la provincia. Con 2.564 efectivos, su peso cae ligeramente y se mantiene en un discreto 11,9% del total, lastrado por la falta de relevo generacional en los organismos estatales y la digitalización de servicios.

Récord estatal

España ha superado también por primera vez el umbral de los 3,1 millones de empleados públicos, impulsada por la contratación en las comunidades autónomas. Sin embargo, en Ourense, la debilidad del tejido industrial y el envejecimiento de los autónomos hacen que el peso relativo de la administración (ese 19,6% del total) sea mucho más determinante que en el conjunto de España (14,2%).