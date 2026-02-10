Un plan de reciclaje profesional para 6.000 autónomos ourensanos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado un plan para buscar una salida laboral hacia el empleo por cuenta ajaena para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a los 670 euros mensuales, es decir, que son pobres a pesar de llevar su negocio con clientes y facturación.

No podemos seguir llamando emprendimiento a lo que en muchos casos es mera subsistencia, sin estabilidad, sin protección y sin expectativas de mejora"

Eduardo Abad, presidente de UPTA, calcula que en Galicia podrían encontrarse en esa situación 47.495 trabajadores por cuenta propia, de los cuales más de 6.000 se localizan en la provincia de Ourense. “No podemos seguir llamando emprendimiento a lo que en muchos casos es mera subsistencia, sin estabilidad, sin protección y sin expectativas de mejora”, indica Abad, quien encuentra apropiado “facilitar una transición protegida hacia el empleo por cuenta ajena, lo cual no es un fracaso personal ni profesional, sino una medida de justicia social y eficiencia económica”.

Dicha propuesta, de la que UPTA espera arrancar ya este año un programa piloto, pasaría por un programa coordinado con el Servicio Público de Empleo (SEPE), donde se combinaría una acreditación de competencias unido a un itinerario personalizado hacia el empleo por cuenta ajena, previendo una tasa de reinserción en el 60% de los casos.