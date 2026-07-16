La circulación ferroviaria entre Ourense y Vigo sigue suspendida por un incendio en Crecente

La circulación de trenes entre Vigo y Ourense continúa interrumpida en la mañana de este jueves debido a la proximidad de un incendio forestal declarado en el municipio pontevedrés de Crecente.

Según ha informado Adif, el corte afecta al tramo comprendido entre Frieira y Filgueira, por lo que se ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros mientras se mantenga la incidencia.

El incendio se originó a las 17.26 horas del miércoles en la parroquia de Rebordechán. De acuerdo con la información facilitada por la Consellería do Medio Rural, el fuego quedó estabilizado a las 3.48 horas de la madrugada de este jueves y afecta a una superficie aproximada de 11 hectáreas.

La suspensión de la circulación ferroviaria se mantiene desde las 18.20 horas del miércoles, cuando se decidió interrumpir el tráfico ferroviario por motivos de seguridad ante la cercanía de las llamas a la infraestructura.

En las tareas de extinción han trabajado de forma acumulada diversos medios del operativo contra incendios, entre ellos cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas. Por el momento, Adif no ha comunicado una hora prevista para el restablecimiento del servicio ferroviario entre Vigo y Ourense.