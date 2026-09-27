Las claves de la saturación de la red eléctrica: frena la industria, pero no amenaza a los hogares

Conceptos como kilovoltios, megavatios o capacidad de acceso pertenecen a una jerga técnica que suele sonar ajena en el día a día. Sin embargo, la saturación de la red eléctrica provincial que reflejan los datos tiene consecuencias muy concretas sobre la economía cotidiana, el empleo y la atracción de inversiones en Ourense. Comprender el funcionamiento del sistema resulta indispensable para evaluar el alcance real de un bloqueo que puede condicionar el futuro desarrollo provincial.

¿Qué es la media tensión y por qué es decisiva?

Para entender la estructura de la red eléctrica, se puede utilizar la analogía de un sistema de distribución de agua. La alta tensión (132 kV o superior) representa las grandes autopistas de transporte que mueven elevados caudales a larga distancia. La media tensión (20 kV) actúa como la red de tuberías secundarias que distribuye la energía desde las subestaciones principales hasta los barrios, los polígonos industriales y las naves empresariales. Cuando un nudo de media tensión marca 0 MW disponibles, significa que la tubería local que llega a la puerta de las fábricas ya no puede soportar ni un solo grifo más conectado a ella sin correr el riesgo de colapsar la presión del sistema.

¿Significa esto que habrá apagones?

Cuando se habla de saturación eléctrica, resulta inevitable pensar en cortes repentinos de luz, un temor comprensible tras los recientes episodios sufridos en Ourense y el gran apagón del año pasado. Sin embargo, la realidad de este colapso técnico responde a un problema de naturaleza muy distinta. La saturación de la red no indica que los interruptores vayan a dejar de funcionar en las casas. Lo que refleja es que la infraestructura ha alcanzado su límite de seguridad regulatorio para conceder nuevos permisos de enganche. Las viviendas y los comercios actuales continúan recibiendo suministro con total normalidad dentro de la potencia que ya tienen contratada en baja tensión.

El verdadero problema se sitúa en el futuro inmediato. Si en un barrio con la red al límite se proyectan nuevos edificios de pisos, puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos o la sustitución masiva de calderas por sistemas electrificados, la falta de margen en las líneas secundarias impedirá autorizar esas nuevas altas.

¿Cómo afecta entonces al ciudadano y a la economía local?

El impacto de este cuello de botella se traslada de lleno al mercado laboral y a la actividad económica. Si una fábrica del polígono de San Cibrao desea instalar una nueva cadena de montaje, robotizar sus procesos o colocar cargadores para vehículos comerciales, necesita solicitar un aumento de potencia a la distribuidora. Si la subestación local está saturada a 0 MW, la empresa recibirá una negativa que frenará sus planes de crecimiento.

Del mismo modo, si una compañía analiza establecerse en la futura ampliación de 340.000 metros cuadrados de San Cibrao, la falta de capacidad eléctrica actuará como una barrera insuperable. La consecuencia directa para el ciudadano es la pérdida de empleos cualificados, el estancamiento industrial y la fuga de proyectos hacia provincias con suelo dotado de energía firme. La electrificación de la economía exige cables y transformadores antes que asfalto y naves, ya que sin infraestructura eléctrica, el desarrollo provincial queda suspendido.

¿Qué soluciones existen y por qué no son inmediatas?

La solución pasa por repotenciar los transformadores existentes o construir nuevas subestaciones y líneas de transporte. Sin embargo, estas obras no se ejecutan en cuestión de meses. Cuando la restricción afecta a la red de alta tensión, la competencia escala a Red Eléctrica de España y requiere la aprobación del Gobierno central dentro de sus planes de inversión quinquenales. A la complejidad técnica de los trabajos se suma una prolongada tramitación burocrática de licencias municipales, evaluaciones de impacto ambiental y procesos de expropiación de terrenos que demoran la llegada real de la electricidad durante varios años.