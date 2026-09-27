Puente de plata hasta Ginebra para Yolanda.

Hace ya muchos años escuché a un amigo en una reunión con colegas de su gremio hablar maravillas de un directivo de la empresa de la que es propietario. “¿No me decías ayer que estabas deseando quitártelo de encima porque si seguía un año más contigo te iba a arruinar?”, le pregunté al salir del acto. “Así es”, me respondió. “Pero nunca venderás la vaca si hablas mal de ella”. Me vino a la mente aquel episodio a propósito de la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, que tuvo lugar el pasado miércoles en un evento que fue emitido en streaming por dicha organización desde su sede en Ginebra. Díaz, al igual que los otros dos candidatos a la dirección de la OIT, tuvo que defender su proyecto para el período 2027-2032 y enfrentarse a las preguntas de representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos.

Me resultó un tanto chocante ver cómo ante las preguntas de los representantes de los empresarios defendía el diálogo social como base del futuro mandato al frente de la OIT. ¿Será el mismo diálogo social que aplicó al frente de su ministerio rompiendo la baraja con los empresarios en cuestiones tan relevantes como la reducción de la jornada laboral o el incremento del salario base? Yolanda Díaz hizo valer sus logros en esa presentación, como los ERTE durante la pandemia o la reforma laboral. Obviamente se olvidó de decir que la reforma laboral fue aprobada porque un diputado del PP se confundió y votó sí cuando en realidad quería votar no.

Acabó como el rosario de la aurora en todas sus aventuras políticas, desde las que empezó en Galicia con Esquerda Unida, AGE, luego llegó En Marea

Díaz no es un buen ejemplo de diálogo, ciertamente. No hace falta más que ir a las hemerotecas. Acabó como el rosario de la aurora en todas sus aventuras políticas, desde las que empezó en Galicia con Esquerda Unida, AGE, luego llegó En Marea, que en realidad se acabó siendo una bajamar, Unidas Podemos, que finalizó con una sonora desunión y en las últimas elecciones lideró el movimiento Sumar que, dicho sea de paso, sumó más bien poco. Es un grito a voces que la única razón que mantiene la coalición entre Sumar y PSOE el seguir en el gobierno y si se avecina un cambio de color tras las próximas elecciones no será porque ganen la derecha y la extrema derecha, sino porque perderán por mérito propio los partidos de la coalición de gobierno. En ocho años no han sabido resolver el problema de la vivienda y Díaz, ¿se acuerdan cuando amenazaba con achicharrar a impuestos a los propietarios cuando la ministra socialista de Vivienda estaba dispuesta a bonificar a aquellos arrendadores que alquilasen a precios razonables? Los trabajadores cobran más, funcionarios incluidos, pero ganan menos porque entre la inflación y Hacienda tienen menos poder adquisitivo que hace seis años y lo mismo los pensionistas. Si todo fuese tan guay como ella nos lo vende no habría tanto descontento con este Gobierno.

Pero estas cosas es mejor que no las sepan en la OIT. A enemigo que huye, puente de plata hasta Ginebra.