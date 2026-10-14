Preguntas y respuestas sobre la ley de nietos: las claves del veto al voto exterior

La exclusión repentina de miles de emigrantes de las listas electorales a mes y medio de los comicios generales ha desatado una oleada de dudas en los consulados españoles de todo el mundo. La decisión judicial abre un escenario inédito en plena precampaña. Estas son las claves para entender a quién afecta realmente la medida, por qué se produce y cómo actuar antes del 29-N.

Pregunta. ¿A quién afecta exactamente la decisión judicial?

Respuesta. La suspensión no castiga a todos los nacionalizados por esta norma, sino a un perfil concreto: hijos y nietos de quienes salieron de España entre 1936 y 1955 y consiguieron la nacionalidad acogiéndose a una presunción automática, es decir, sin aportar documentos que demostrasen un exilio forzoso por motivos políticos, ideológicos o religiosos. En cambio, quienes sí presentaron certificados o pruebas directas de persecución mantienen su derecho de voto intacto. Una aclaración fundamental para la tranquilidad del ciudadano: nadie pierde la nacionalidad española ni el pasaporte; únicamente queda congelada de forma temporal su capacidad para votar en estas elecciones generales.

P. ¿Por qué se frena el voto si ya son legalmente españoles?

R. El conflicto nace del atajo administrativo que utilizó el Gobierno. Tras aprobarse la ley en 2022, el Ministerio de Justicia dictó una orden interna que consideraba exiliado por defecto a cualquiera que hubiese emigrado en esas dos décadas de posguerra. Varios colectivos y partidos recurrieron al entender que la ley no permitía dar por sentado el exilio sin pruebas. El Supremo sostiene que, mientras se aclara si esa orden ministerial fue legal, debe primar la limpieza y la fiabilidad del censo para no poner en duda el resultado general, por encima del derecho individual a participar.

P. Si muchos ya votaron en 2023, ¿por qué ahora no pueden?

R. En las elecciones generales de 2023 la instrucción ministerial se aplicaba con normalidad y no pesaba ningún veto judicial sobre las listas consulares. La medida del Supremo se ha dictado este otoño y paraliza el censo a partir de ahora. Para la mayoría de los jueces, haber participado en anteriores comicios no convalida automáticamente la inscripción si existen dudas sobre su legalidad. Aunque una magistrada del Alto Tribunal discrepó abiertamente avisando de que apartar a electores a las puertas de las urnas causa un daño irreversible a sus derechos, se impuso el bloqueo provisional.

P. ¿Qué plazos y vías tienen los afectados para reclamar?

R. Existen dos vías distintas, ambas en una carrera contrarreloj. Por un lado, el Supremo da cinco días hábiles desde la publicación del auto en el BOE y en los consulados para personarse en la causa judicial mediante abogado y procurador. Por otro, la vía administrativa directa: el ciudadano puede acudir a su consulado, comprobar personalmente si ha quedado excluido de las listas y presentar una reclamación censal para que se resuelva antes del 23 de octubre aportando pruebas de exilio. No obstante, el Gobierno ya advirtió que los consulados carecen de medios para revisar estos expedientes a tiempo.

P. ¿Puede el Tribunal Constitucional intervenir antes del 29-N?

R. En la práctica, los plazos lo hacen inviable. Fuentes del Constitucional ya descartan solucionar el conflicto antes del 29 de noviembre porque la ley exige agotar primero todos los recursos en los tribunales ordinarios. Además, el Gobierno no puede pedir amparo en nombre de los afectados al no ser el titular del derecho a voto. Cualquier pronunciamiento judicial definitivo llegará, con total seguridad, una vez cerradas las urnas.