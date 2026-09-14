Comienza la carrera por los viajes del Imserso en Ourense: 9.000 plazas para 97.000 pensionistas

Los mayores ourensanos podrán contratar a partir de este lunes los paquetes de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Un total de 97.025 mayores de la provincia están llamados a reservar sus anheladas vacaciones, para las cuales se han dispuesto 8.924 plazas con origen desde Ourense hacia los destinos de costa, islas y localidades del interior.

Los datos oficiales cifran en 97.025 las personas en la provincia que pueden beneficiarse del programa. Esto supone una media aproximada de una plaza por cada diez mayores, una coyuntura de alta demanda que provocará desde primera hora de mañana las habituales colas en diversas agencias de viajes de la ciudad para pedir asesoramiento o cerrar directamente un turno.

Hoy, lunes 14 de septiembre, arranca la primera fase para que los usuarios de Galicia que han recibido la carta de acreditación se acerquen a su agencia habitual para realizar la reserva o compren a través de internet. Primero se abre el plazo para los acreditados preferentes y mañana, martes 15, para los no preferentes. El Imserso califica de preferentes con prioridad para elegir plaza a aquellos con mayor puntuación, una nota que sube en función de la edad, la situación económica, la discapacidad o la participación en el programa en años anteriores. A partir del día 19, los pensionistas podrán acceder también a las plazas que hayan quedado libres en otras provincias.

Precios al detalle

El paquete más caro para la temporada 2026-2027 son las estancias de 10 días en Canarias, con un precio de 564,72 euros en temporada alta y 464,72 en baja, seguidas de los ocho días con una cuota de 478,75 y 378,75 euros respectivamente. Si se opta por volar a Baleares, una estancia de diez días cuesta hasta 453,37 euros (353,37 sin suplemento), y la de ocho días se queda en 385,29 euros en los meses más demandados.

Para la costa peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), el precio es de 409,22 euros por diez días en temporada alta (octubre, mayo y junio) y de 309,22 euros en los meses de invierno. El denominado “turismo de escapada” mantiene un precio de 312,51 euros para los circuitos culturales y 305,75 para naturaleza. El viaje más económico sigue siendo la visita de cuatro días a capitales de provincia, con un coste de 132,91 euros. Además, quienes reserven un segundo viaje en la misma campaña deberán abonar un recargo de 100 euros.

La provincia de Ourense también se prepara como destino receptor para recibir viajeros de toda España. A través del turismo de escapada, el Imserso oferta 2.545 plazas para un circuito cultural que incluye la Ribeira Sacra, Allariz y Ribadavia. A esto se suman otras 1.375 plazas para visitar la capital y sus edificios emblemáticos.

A nivel nacional, el Imserso ha desplegado 879.213 plazas para este año, destinando el 50,1% al turismo de costa peninsular. Como gran apuesta para asegurar la actividad turística y evitar concentraciones, se ha distribuido el 36% de la oferta proporcionalmente cada mes. Asimismo, se mantienen las 7.447 plazas a un precio reducido de 50 euros para las pensiones con menos ingresos y se consolida la opción para que los mayores puedan viajar con animales de compañía.