La compra de vivienda por extranjeros bate récords en Ourense

El perfil de los compradores en el mercado inmobiliario de Ourense ha experimentado una transformación profunda desde la época de la burbuja. Actualmente, el mercado muestra una internacionalización y diversificación que no existía hace dos décadas. El dato más significativo, y que refleja fielmente el cambio que ha experimentado la sociedad ourensana, es el aumento de los extranjeros residentes que compran vivienda en la provincia. Durante el pico del sector en 2007, solo 46 extranjeros realizaron compras en Ourense. En 2025, esta cifra subió hasta las 264 operaciones anuales, lo que significa que la presencia de este perfil se ha multiplicado por seis.

Este fenómeno tiene, además, un marcado componente de arraigo local. Lejos de ser inversores que operan a distancia, la inmensa mayoría de estos compradores ya forman parte de la comunidad. Según los registros del Ministerio de Vivienda, de las 264 viviendas adquiridas por extranjeros el año pasado, el 83% (219 operaciones) fueron suscritas por ciudadanos que ya tenían su residencia fijada en la provincia de Ourense. Esta tendencia, consolidada tras la pandemia, muestra a una población integrada que apuesta de forma casi exclusiva por el mercado de segunda mano: en 2025, este colectivo adquirió 260 viviendas usadas y solo cuatro de obra nueva.

Menos peso local

A este dinamismo internacional se suma la llegada de compradores nacionales que residen fuera de la provincia. Los registros ministeriales sobre la provincia de origen de los compradores evidencian un cambio de ciclo. En 2007, el mercado dependía abrumadoramente del cliente local: los propios ourensanos firmaron 3.071 operaciones. Hoy, con un volumen de ventas global similar al de la época de la burbuja, los vecinos de la provincia protagonizan menos compras (2.884). Ese hueco estructural ha sido ocupado directamente por la demanda exterior.

Si se analiza el mapa de España, el comportamiento de los inversores o de la diáspora ha dado un vuelco. En 2007, Barcelona era el principal origen de los compradores nacionales de fuera, con 139 adquisiciones. Sin embargo, en 2025 ha caído a la tercera posición con 84 firmas. Ahora, el flujo está liderado por la vecina Pontevedra, que sumó 137 adquisiciones, seguida muy de cerca por Madrid. Las operaciones selladas por compradores llegados desde la capital de España han crecido con fuerza hasta las 131. Este nuevo mapa inmobiliario de Ourense se completa con el notable volumen de compras procedentes de A Coruña (79 operaciones) y de las Islas Baleares (44).