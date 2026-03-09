La vivienda se dispara más del 10% en todas las comunidades

Los precios de la vivienda libre nueva y usada subieron de media en todas las comunidades autónomas en 2025, aunque a distintos ritmos. En catorce regiones, el precio de la vivienda nueva creció a tasas de dos dígitos, mientras que el de la vivienda de segunda mano subió más de un 10% en todas ellas. La demanda de vivienda, la escasez de oferta y unos tipos de interés cada vez más moderados impulsaron al alza los precios y, de momento, los expertos no prevén un cambio en este escenario a corto plazo.

Ahora bien, los portales inmobiliarios estiman que la demanda de compra de vivienda, especialmente la más dependiente de financiación, y el ritmo de crecimiento del precio podrían desacelerarse si el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos acaba provocando tensiones en los mercados energéticos e incrementando la inflación. En lo que respecta a la vivienda nueva, la estadística de precios publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que Baleares encabezó las subidas en 2025, con un repunte medio del 13,4% respecto a 2024.

Le siguieron Castilla y León (+13,3%), Andalucía (+12,9%), Castilla-La Mancha (+12,8%), Extremadura y Madrid (+12,2% en ambos casos), Murcia (+11,9%), La Rioja (+11,5%), Canarias (+11,3%), País Vasco (+11,1%), Asturias (+10,5%), Galicia (+10,4%) y Navarra y Cataluña, ambas con un incremento medio del 10,3%. Por debajo de los dos dígitos, con las menores alzas en el precio de la vivienda libre a estrenar, se situaron Cantabria (+7,3%), Comunidad Valenciana (+9,3%) y Aragón (+9,8%).

Vivienda libre usada

En el caso de la vivienda libre usada, todas las comunidades elevaron los precios medios a tasas de dos dígitos. Los más pronunciados fueron los de Aragón (+15%), Murcia (+14,7%), La Rioja (+14,6%), Castilla y León (+14,1%), Asturias (+14%), y Comunidad Valenciana y Madrid, ambas con ascensos del 13,6%. A continuación figuran Galicia (+13,3%), Andalucía (+13,1%), País Vasco y Cantabria (+12,5% en los dos casos), Extremadura (+12,3%), Navarra (+12,1%), Canarias (+11,9%), Baleares (+11,8%), Cataluña (+11,5%) y Castilla-La Mancha, que cierra la tabla con un alza del 11,3%.

En conjunto, el precio de la vivienda libre se disparó en España una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda. Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre ya encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie del INE, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas. Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

Aumento de ventas

A pesar del repunte de los precios, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años. La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas. El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 fue resultado tanto del incremento de las operaciones sobre pisos de segunda mano como de las compraventas de viviendas nuevas. En concreto, según datos de Estadística, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011. El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas.