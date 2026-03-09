Los concellos de Ourense buscan hacer realidad sus planes a un año de las elecciones

El año 2026 se vislumbra como un sprint decisivo para los concellos de la provincia, que encaran su tercer año de mandato y en los que el calendario político marca un ritmo frenético a sólo quince meses de la próxima cita con las urnas.

Por ese motivo, los grupos de gobierno de las principales villas comarcales tratan de acelerar la maquinaria administrativa para poder materializar sus proyectos estrella, o al menos iniciar su construcción. Los alcaldes buscan así cerrar el mandato con los deberes hechos o, al menos, empezados.

Las prioridades varían según las necesidades municipales. Verín se posiciona como uno de los grandes polos de inversión, centrando sus esfuerzos en completar su anillo de comunicaciones con la circunvalación norte y un nuevo puente sobre el Támega, sin descuidar la humanización de su casco urbano. Castro Caldelas apuesta todo al turismo y el ocio con una millonaria reforma en Ponte das Táboas que promete ser un imán para visitantes. Por su parte, Ribadavia fía su futuro inmediato a la reactivación económica, utilizando el plan Vilas Vivas para insuflar vida comercial y artesanal a su zona histórica.

Son sólo tres ejemplos de una hoja de ruta provincial que busca transformar el territorio antes de que los ciudadanos vuelvan a votar.

O Carballiño: La peatonalización del entorno del centro de la villa mejorará la movilidad

Carballiño experimentará una profunda transformación este año en torno a uno de sus lugares más emblemáticos, la Praza Maior. Su peatonalización es uno de los proyectos estrella del actual gobierno, que espera culminar a lo largo del 2026. En paralelo, procederá a la humanización de algunas de las calles aledañas, como Cesáreo Tizón y Ribeiro, hasta la carretera de Ribadavia. También Faustino Santalices se prolongará para acabar confluyendo con las calles Carreira y Alberto Vilanova. Con estas actuaciones, O Carballiño mejorará de forma notable su movilidad, tanto para peatones como vehículos, pues ganará espacio para los primeros y plazas de estacionamiento para los segundos.

Otros proyectos que sufrirán un impulso definitivo son el nuevo centro de salud, la ampliación del Polígono Industrial y la Fábrica de Papel, que será la única en funcionamiento en España.

Xinzo de Limia: La Plaza de Abastos busca ser un referente en toda la provincia

El concello de Xinzo de Limia tiene una buena mano de proyectos en marcha, entre ellos el más destacado: la reforma de su Plaza de Abastos. Así lo resaltó su regidor, Amador Díaz, que amplió el foco a la renovación del Campo da Feira y las obras de la N-525.

La Plaza de Abastos era una de las espinas clavadas del municipio. Con esta actuación, en la que también participan administraciones supramunicipales para alcanzar los 685.000 euros que costará, el Concello busca revitalizar el comercio local con un nuevo modelo que sirva de referencia para el resto de villas de la provincia.

Si los plazos estimados se cumplen, este verano los vecinos disfrutarán de un nuevo espacio que aspira a ser el corazón comercial de la villa.

O Barco de Valdeorras: El entorno de la Praza Maior renovará su imagen

En O Barco de Valdeorras, la obra central de 2026 es la denominada “Reforma de la Praza Maior, Fonte, Porto da Barca y Camiño Real”. Lo apuntó el alcalde, Aurentino Alonso Araujo, quien argumentó que los trabajos se desarrollarán en un entorno emblemático. Con un presupuesto de 476.494 euros y un plazo de ejecución de siete meses, las actuaciones se desarrollarán en una zona que pertenece al trazado del Camiño de Inverno.

El proyecto incluye la eliminación de la balaustrada de granito de la plaza y la recuperación de la fuente, eliminando el local colindante, así como la visibilización del lugar conocido como Porto da Barca.

Verín: La circunvalación norte costará más de 2,7 millones

El Concello de Verín encara 2026 con proyectos de calado, como la creación de la zona verde en torno a la iglesia, que unirá la Alameda y la rúa Maior, o la reconversión del edificio Recaredo Romero en museo. Pero por encima de ellos, el regidor, Gerardo Seoane, destaca la construcción de la circunvalación norte, que unirá la carretera de Vences con la avenida de Laza, y completará el plan iniciado con la circunvalación sur.

Este nuevo vial cuenta con un presupuesto de 2.751.300 euros, financiado íntegramente a través de la senda Feder con fondos europeos que el Gobierno concedió a la agrupación de 10 concellos “Futuro Verde Alto Támega” que lidera Verín, y a la que también contribuyen económicamente Xunta y Diputación.

La circunvalación, cuya licitación será agora entre marzo e abril, asegura el regidor, incluirá la creación de un nuevo puente sobre el Támega a la altura de la zona recreativa de A Preguiza.

Ribadavia: Vilas Vivas será el gran motor comercial de la villa en el 2026

Ribadavia activó el pasado diciembre el proyecto Vilas Vivas, una iniciativa piloto de la Xunta para revitalizar el tejido comercial y artesanal y poner en valor las zonas históricas. En la primera fase se rehabilitaron nueve locales, que funcionaron inicialmente de forma efímera. Tres de ellos ya fueron adjudicados, cinco se encuentran en proceso de adjudicación y uno albergará la futura Casa da Artesanía, que abrirá este año, y se prevé que esta primavera la cifra llegue a 15 locales. El alcalde, César Fernández, apuesta por la capacidad transformadora de este proyecto, junto a la oferta de viviendas y la ampliación del parque empresarial.

Castro Caldelas: Una área recreativa que promete ser un auténtico revulsivo turístico

El proyecto estrella para 2026 en Castro Caldelas es la remodelación de las piscinas del área recreativa Ponte das Táboas, con un presupuesto de 1.748.000 euros. La alcaldesa, Sara Inés Vega, va más allá y asegura que es el gran proyecto do actual mandato, sen dúbida, por su importe y por lo que significa para el impulso do sector dos servizos públicos e do turismo de Castro Caldelas.

Las obras arrancarán el próximo mes y se ejecutarán en 10 meses. Se desarrollarán en una zona fermosísima e de alto potencial natural e paisaxístico, con el fin de convertirla en gran incentivo para a demanda de ocio do verán de veciños e visitantes.

Maceda: El objetivo es sentar las bases de la modificación del PXOM este año

Uxía Oviedo, regidora de Castro Caldelas, afirma: “Levamos 20 anos cun PXOM que non reflexa a realidade da vila”, apuntando que la medalla de oro de este 2026 en el municipio es el inicio de la modificación del PXOM. Este hito requerirá de varias fases, “posiblemente varias modificacións”, aclara la alcaldesa, “pero queremos deixar todo atado de tal maneira que o que non de tempo a facer nesta lexislatura, se continúe nas seguintes”.

A principios de este año se inició un proceso de consulta a los vecinos, cuyas sugerencias se encuentran en fase de estudio por la empresa adjudicataria, para poder plantexar unha folla de ruta para pór a andar a modificación.

A Rúa: El pulmón de O Aguillón seguirá con su mejora para los rueses

La apuesta del Concello de A Rúa para este año no se limita a la reforma de O Aguillón. No obstante, el área recreativa acondicionada sobre la orilla derecha del embalse del Sil sí ocupa un lugar importante en los planes municipales.

En este sentido se pronunció la alcaldesa, María González Albert, quien indicó que próximamente saldrán a licitación las obras de construcción de nuevas pistas de tenis, estando también prevista la actualización del sistema de riego del paseo. Estas y otras actuaciones se desarrollarán en un paraje por el que los rueses llevan tiempo apostando y que una parte fue objeto de una amplia remodelación recientemente.