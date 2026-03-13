Los concellos de Ourense cifran en 16 millones la factura de daños tras las borrascas

El coste que enfrenta la provincia tras las borrascas e inundaciones supera los medios con los que cuentan los municipios para reparar los daños. 60 concellos y la Diputación han solicitado las ayudas que ofrece el Gobierno tras la declaración de Galicia como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, aprobada a principios del pasado mes de febrero. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Ourense, que se encarga de tramitar las solicitudes, la cifra de ayudas necesaria para reparar los daños asciende a 15.733.142,06 euros.

Desde la Subdelegación aclaran que el plazo cerrado ayer era para realizar un cálculo aproximado de los daños. Próximamente se abrirá una convocatoria con una serie de requisitos para solicitar las ayudas, en la que concellos y Diputación deberán presentar informes y memoria, y se estudiará cada caso.

El Concello que informa de mayor número de incidencias es Celanova, con 49, seguido por San Cristovo de Cea (38) y Carballeda de Avia (24). La Diputación, por su parte, notifica 49 daños en infraestructuras de su titularidad en 24 concellos.

Los regidores de la comarca de A Limia se reunieron el 9 de marzo para establecer una estrategia conjunta para conseguir los fondos necesarios para recuperar las infraestructuras dañadas. Acordaron solicitar una reunión urgente con el presidente gallego, Alfonso Rueda, para que la Xunta se involucre directamente en la financiación de la reconstrucción.

A Limia: El coste de los arreglos se dispara hasta los cuatro millones en la comarca

La comarca de A Limia ha sido una de las grandes damnificadas debido a las características del territorio. Donde antes se extendía la Lagoa de Antela, el agua volvió a anegar la tierra, sumergiendo tanto terrenos de cultivo como vías comarcales de mucho tránsito.

Concellos como Xinzo de Limia o Vilar de Barrio estimaron los daños de este temporal en 1,1 millones y 500 mil euros respectivamente, pero la totalidad de la comarca se ha visto afectada, cifrando el total en cuatro millones de euros. Otros concellos como Sandiás, Porqueira o Rairiz de Veiga –municipios unidos por la carretera inundada– también se enfrentan con sus medios a las consecuencias.

Los regidores límicos han establecido un frente unido para solicitar una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para pedir el apoyo del Gobierno autonómico.

Aunque los daños en las infraestructuras son severos, los daños en las explotaciones agrarias también. No solo el cereal de invierno y primavera se ha visto afectado, sino que los agricultores miran preocupados a las fincas que siguen sin poder trabajarse.

O Ribeiro: Puentes, áreas recreativas, tuberías y carreteras, entre los principales daños

Los municipios de O Ribeiro suman más de 60 solicitudes de ayudas por los daños de las borrascas. El más afectado fue Carballeda de Avia, con más de una veintena de desperfectos cifrados en 900.000 euros, siendo el más grave el del puente que une la zona de Vilar de Condes con Avión. El alcalde, Luis Milia, señala que “el arrastre de árboles taponó el ojo del puente. La reparación costará 400.000 euros y es urgente porque es el paso de camiones de la cantera”.

Ribadavia valora en 586.000 euros los desperfectos. Los daños en los puentes de A Veronza y A Quinza suman 180.000 euros, a los que se añaden paseos fluviales, pistas de acceso y la red de saneamiento y abastecimiento. El regidor, César Fernández, aguarda “una respuesta solidaria que ayude a los ayuntamientos”.

En A Arnoia los daños alcanzan los 190.000 euros. El arrastre de troncos y ramas arrasó parte del paseo fluvial y de las áreas recreativas. Su alcalde, Rodrigo Aparicio, pide a la Confederación Hidrográfica mayor limpieza de los cauces para prevenir estas situaciones. Castrelo de Miño, Avión, Cortegada, Cenlle, Leiro y Beade también han solicitado ayudas.

Conso-Frieiras: Serán necesarias varias mejoras en el abastecimiento y saneamiento del agua

En la comarca de Conso-Frieiras, el número de ayudas supera la decena, teniendo en cuenta las tramitadas a través de la Diputación, y abarca la totalidad de los concellos. En el caso de Viana do Bolo, se han solicitado un total de tres ayudas a través de la administración provincial y cuatro desde el Concello. “La intención es reparar infraestruturas dañadas por las tormentas, así como tubos de saneamiento”, apunta el alcalde, Germán García-Ávila.

Por su parte, A Gudiña y A Mezquita serán beneficiarias de una intervención centrada en el abastecimiento y saneamiento del agua. Limpieza del depósito en la primera localidad y reparación de una fosa séptica, que se encontraba en obras, en la aldea de O Pereiro, en la segunda.

Monterrei: La lluvia ha dejado tras de sí muchos caminos intransitables en Vilardevós

La mitad de los concellos de la comarca –Cualedro, Monterrei, Oímbra y Vilardevós– han enviado una relación de daños y ayuda necesaria. Vilardevós lidera las incidencias con 11. La flamante alcaldesa, Tamara Balboa, explica que se centran en “camiños de grava, foi onde a auga provocou máis danos, e caídas de vivendas. E en Vilardecervos caeron dúas adegas que cortaron una rúa, e la reitoral”.

Monterrei informa de cinco incidencias por crecidas de los ríos Támega y Búbal durante el tren de borrascas. El técnico de Medio Ambiente, Rafael Castro, comenta que son “dúas de recuperación de pistas e camiños agrícolas, en Albarellos-Vilaza e na Pousa-Mixós-Estevesiños e Vences, así como para estradas pavimentadas pola acumulación de auga e saneamento”.

O Carballiño: Las vías de acceso a pueblos, entre las principales demandas de ayudas

Los daños por las sucesivas borrascas afectaron sobre todo a la red viaria de la comarca, con derrumbes de muros, corrimientos de tierra y destrozos en la pavimentación.

El Concello de Boborás valora los daños en infraestructuras municipales en 182.000 euros, destacando los destrozos en la red viaria municipal y provincial, pero también los daños en el bombeo, que causó restricciones en el consumo de agua, además de desperfectos en el centro de salud.

San Cristovo de Cea pide ayudas por valor de 122.000 euros para 38 actuaciones, fundamentalmente en carreteras municipales y accesos a pueblos. Beariz, Piñor y Punxín también han solicitado ayudas, principalmente por los efectos de las fuertes trombas de agua en sus carreteras.

Allariz-Maceda: Las borrascas dejan un reguero de daños en los viales de los seis concellos

Las espectaculares imágenes que ofreció el río Arnoia tras las crecidas a su paso por concellos como Baños de Molgas, Allariz o Xunqueira de Ambía, vienen acompañadas de un sinfín de daños a los que los concellos tendrán que hacer frente. Los otros concellos –Xunqueira de Espadanedo, Maceda y Paderne de Allariz– también han registrado daños diversos.

El Concello alaricano cifra los daños en los paseos fluviales en cerca de 30.000 euros, mientras que los daños en los viales ascienden a 140.000 euros. Además, las intensas lluvias provocaron daños en las cubiertas del pabellón municipal y la Casa Consistorial. En su cuenta, que asciende a casi 200.000 euros, el Concello no incluyó daños menores o carreteras que ya tenían previsto acometer.

Valdeorras: Vilamartín acapara buena parte de los daños que provocaron las borrascas

Los temporales afectaron un buen número de infraestructuras en la comarca valdeorresa. Entre las solicitudes de ayuda remitidas al Gobierno central destacan las enviadas desde Vilamartín. Fueron 10 y, según apuntó su alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, aludieron a la reconstrucción de dos muros de carreteras, un barranco en Penouta, la reparación del pantalán de O Bañadoiro y del parque infantil de A Rodeleira, además de la reparación de la carretera de Cernego y varias captaciones de agua.

También pidió un par de ayudas Petín, destinadas a retirar la tierra y las piedras que cayeron sobre una carretera y otra para infraestructuras.

Otros dos concellos que buscan ayudas son Carballeda de Valdeorras y A Veiga.

Trives-Caldelas: Las lluvias obligan a reparar varias pistas y carreteras en San Xoán de Río y Trives

Trives y Río solicitaron ayudas al Gobierno para reparar varios daños provocados por las intensas lluvias, dentro de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Entre las actuaciones planteadas por Río se encuentra la reparación del tramo entre Sabugueiro de Arriba y la carretera de Castrelo, donde las precipitaciones provocaron un importante deterioro en el firme y dificultan el tránsito rodado. Además, el Consistorio también solicita financiación para arreglar la pista de acceso entre Sanfitoiro y A Portela, en Seoane de Argas.

En Trives, la carretera entre Penapetada y Anagaza fue una de las mejoras solicitadas, junto a un puente dañado por las lluvias en Pontenovo.