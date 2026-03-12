Tras un invierno marcado por borrascas, Galicia tendrá una primavera más calurosa de lo habitual

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una primavera en Galicia con temperaturas más altas de lo normal tras un invierno “cálido y muy húmedo”, según expuso su delegado en la comunidad autónoma, Francisco Infante.

Sin posibilidad de hacer un pronóstico “fiable” para el puente del 19 de marzo – Día del Padre y jornada festiva en Galicia – o para la Semana Santa, aseguró que para la primavera, que empieza el día 20 a las 15:46 horas, la predicción en cuanto a las temperaturas es que sean, “con gran probabilidad”, superiores a los valores normales.

Esta situación la atribuyó al calentamiento global y al cambio climático. Sin embargo, precisó que no se puede dar un pronóstico fiable sobre si será más seco o más lluvioso de lo normal.

Así lo indicó tras exponer la situación de un invierno en el que llovió “un 62% más de lo normal”, situándose, no obstante, en el noveno más lluvioso desde 1961. En cuanto a las temperaturas, precisó que las máximas “han sido bajas” aunque las mínimas “más altas”.

Todo esto ocurre en un contexto de borrascas entre enero y febrero, con algunos municipios en los que prácticamente en el primer mes del año llovió casi todos los días: “28 de 31”, especificó.

“En cuanto al número de días de precipitaciones fue el más lluvioso de la serie histórica”, indicó sobre la situación en los últimos meses y con un marzo que presenta un comportamiento “normal”.

En referencia al número de borrascas, especificó que ya se va por la “r” en los nombres asignados, por lo que de haber más se acabaría la lista de nombres existentes, algo que destacó por no haber ocurrido antes.

Nuevo frente

Por otra parte, de cara a la situación del tiempo en estos días, explicó que hoy llega un frente no muy activo que dejará nubosidad, pero que la semana próxima habrá un ascenso de las temperaturas.

La primavera de 2026 probablemente sea más cálida de lo normal en el conjunto de España. Así se expresó ayer el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal.

“Siempre hay que hablar en términos de probabilidad, porque además son predicciones de tres meses, sujetas a mucha incertidumbre, sobre todo la de la primavera”, precisó el experto.

En concreto, hay un 50% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20% de que sea más frío de lo normal en estas zonas. Además, hay un 60% de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en el resto de la Península y un 70% en Baleares. En ambas zonas hay un 10% de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

“Si se cumple este pronóstico, volvería a suceder algo parecido al invierno (que en España ya acumula nueve inviernos con temperaturas más altas de lo normal): la última primavera más fría de lo normal fue la de 2018. Esa fue la última estación en España más fría de lo normal”, especificó Del Campo.

En cuanto a las precipitaciones, el portavoz de Aemet señaló que no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay probabilidad similar de que la primavera sea más lluviosa o más seca de lo normal. Sólo en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40%).

Este invierno, entre los más lluviosos y cálidos del siglo

El invierno meteorológico de 2025-2026 (es decir, los últimos diciembre, enero y febrero) ha sido el octavo invierno más lluvioso desde 1961 y el tercero del siglo XXI detrás de los inviernos de 2009-2010 y 2000-2001, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Además, se ha tratado del noveno invierno más cálido desde 1961 y el sexto más cálido del siglo XXI. Así se expresó Del Campo este jueves durante la presentación del balance climático del invierno del organismo estatal. Durante su intervención, explicó que el invierno ha sido muy húmedo, sobre todo en la Península, donde se han acumulado 323 litros por metro cuadrado (l/m2), un 171% más de lluvia de lo normal.

En lo que se refiere a las temperaturas, Del Campo explicó que la media para el invierno fue de 7,6ºC, cifra +1ºC por encima de lo habitual. Este invierno ha constituido el noveno invierno con carácter cálido o muy cálido, “la primera vez que sucede esto en cualquier estación del año”. El último invierno con temperaturas por debajo del promedio del período 1991-2020 fue el de 2017-18. Por zonas, la estación tuvo carácter muy cálido en buena parte de la mitad oriental peninsular, valle del Ebro y en zonas de las mesetas, llegando a ser extremadamente cálido en áreas del interior de Aragón. De acuerdo con Aemet, en el resto de la Península fue cálido o normal, e incluso frío en algunas zonas de Galicia. En Baleares tuvo carácter muy cálido y en Canarias fue mayoritariamente normal, con algunas zonas de carácter cálido en Tenerife.