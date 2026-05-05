Un conductor serbio viajaba por Ourense con 1,3 millones en cocaína

La autovía A-52, la arteria de comunicación principal que conecta las Rías Baixas —histórico punto de entrada de los grandes alijos marítimos de cocaína— con la Meseta, ha sido el escenario de un contundente golpe contra el narcotráfico. La Policía Nacional detuvo en el kilómetro 155, en la salida de Verín y Vilardevós, al conductor, de nacionalidad serbia, que acudió a Pontevedra a recoger la mercancía. Dragan Zeg transportaba en una furgoneta Opel blanca algo más de 92 kilogramos de cocaína, distribuidos en 75 paquetes o “ladrillos” con un logo estampado (AMG), un sistema de etiquetado corporativo y logístico para los cárteles y las organizaciones de narcotráfico. Según fuentes próximas a la investigación, es el mayor alijo incautado en España en el interior de un vehículo ligero durante los últimos años. En este caso, está valorado en más de 1,3 millones de euros.

La droga iba distribuida en 75 paquetes identificados por el clan de narcotraficantes. | Policía Nacional

La sustancia ilícita viajaba oculta en un coche que había sido especialmente preparado para camuflar grandes cantidades de droga, cuyo destino final era su distribución por toda Europa. El operativo fue fruto del trabajo desarrollado por el Grupo II de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado), con base en la Comisaría de Pontevedra. Desde hacía algunas semanas, los miembros de este grupo operativo de la Policía Nacional se encontraban inmersos en el análisis de distintas informaciones y coordinaciones en su lucha constante contra las redes de transporte de estupefacientes. Este trabajo permitió localizar, hace una semana, el vehículo exacto que estaba siendo utilizado para trasladar el alijo.

Colaboración con Tráfico para una parada segura

Interceptar a un “coche en ruta” cargado de droga es siempre una maniobra delicada. Debido al intenso tráfico que registraba la A-52 en ese momento y a la peligrosidad inherente de este tipo de actuaciones en vías de alta capacidad, los investigadores optaron por la prudencia y solicitaron apoyo. En la zona circulaba una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Verín, que prestó su colaboración para ejecutar la maniobra. Fueron estos agentes del Instituto Armado, pasadas las seis de la tarde, quienes procedieron a darle el alto al vehículo sospechoso y lo desviaron de manera segura. Una vez fuera del flujo principal de tráfico, los investigadores de la Udyco se hicieron cargo íntegramente de la actuación.

El registro del vehículo confirmó las sospechas de los agentes. Al acceder in situ a la estructura, descubrieron un habitáculo oculto —conocido en el argot policial como “caleta”— de accionamiento electrónico y diseñado de manera específica para el transporte clandestino de la droga. En su interior, el detenido ocultaba un total de 75 paquetes de cocaína perfectamente envasados al vacío. El peso bruto de la mercancía intervenida superó los 92 kilogramos.

Tras su detención, Dragan Zeg pasó a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, en funciones de guardia, durante la mañana de este jueves, e ingresó en la prisión de Pereiro de Aguiar.

No obstante, las autoridades han confirmado que la operación continúa abierta, por lo que no se descarta que el análisis de esta intervención pueda derivar en futuras actuaciones contra la red responsable de enviar el alijo hacia el continente europeo.