El Centro Comercial Pontevella se une a la Confederación de Empresarios
EMPRESARIOS EN OURENSE
La alianza es del Confederación Empresarial de Ourense con el Centro Comercial Pontevella supone un fortalecimiento estratégico para el sector
El Centro Comercial Pontevella ha formalizado su unión a la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), un movimiento estratégico que busca unificar fuerzas frente a los retos del sector comercial local. Esta alianza resulta fundamental para el tejido empresarial ourensano y posibilita el crecimiento conjunto en materia de infraestructuras, cubrir necesidades empresariales, potenciar el comercio digital y la capacidad de proyección internacional de los empresarios.
David Martínez, presidente de la CEO: “Juntos vamos a llegar mucho más lejos”.
David Martínez, presidente de la CEO, resaltó la importancia del acuerdo y manifestó: “Para nosotros es un honor. Es un acontecimiento histórico para Ourense la incorporación del Pontevella en la CEO. Juntos vamos a llegar mucho más lejos”. Por su parte, Jorge Bermello mostró respaldo a la iniciativa resaltando que lo fundamental era “la unión y sumar”, como los aspectos más importantes.
No obstante, Bermello aprovechó el encuentro para visibilizar la carencia de una Cámara de Comercio en Ourense y enfatizó en la necesidad de recuperar un organismo de esta naturaleza. Sobre este tema argumentó: “Ourense se está perjudicando por no disponer de una Cámara de Comercio. Es imprescindible para causar el menor perjuicio a las empresas, lo que permitiría aprovechar múltiples oportunidades de desarrollo que actualmente se están perdiendo”
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