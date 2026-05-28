El Centro Comercial Pontevella se une a la Confederación de Empresarios

El Centro Comercial Pontevella ha formalizado su unión a la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), un movimiento estratégico que busca unificar fuerzas frente a los retos del sector comercial local. Esta alianza resulta fundamental para el tejido empresarial ourensano y posibilita el crecimiento conjunto en materia de infraestructuras, cubrir necesidades empresariales, potenciar el comercio digital y la capacidad de proyección internacional de los empresarios.

David Martínez, presidente de la CEO: “Juntos vamos a llegar mucho más lejos”.

David Martínez, presidente de la CEO, resaltó la importancia del acuerdo y manifestó: “Para nosotros es un honor. Es un acontecimiento histórico para Ourense la incorporación del Pontevella en la CEO. Juntos vamos a llegar mucho más lejos”. Por su parte, Jorge Bermello mostró respaldo a la iniciativa resaltando que lo fundamental era “la unión y sumar”, como los aspectos más importantes.

No obstante, Bermello aprovechó el encuentro para visibilizar la carencia de una Cámara de Comercio en Ourense y enfatizó en la necesidad de recuperar un organismo de esta naturaleza. Sobre este tema argumentó: “Ourense se está perjudicando por no disponer de una Cámara de Comercio. Es imprescindible para causar el menor perjuicio a las empresas, lo que permitiría aprovechar múltiples oportunidades de desarrollo que actualmente se están perdiendo”