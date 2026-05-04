La constructora ourensana Copasa acabará la autovía Lugo-Sarria por 35 millones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en la puesta en servicio de la autovía AG-22 Nadela-Sarria.

Copasa se lleva el premio gordo de la obra pública gallega en este 2026. La constructora ourensana ha logrado hacerse con el mayor contrato licitado este año por la Axencia Galega de Infraestruturas: la ejecución del último tramo para convertir en autovía el corredor Nadela-Sarria (AG-22), en Lugo.

El grupo ourensano ejecutará las obras del tramo entre Nadela y A Pobra de San Xiao por un total de 34,8 millones de euros (28.774.373 euros de presupuesto base más los 6 millones correspondientes al IVA). Para lograrlo, la compañía presentó un descuento del 6,86% sobre el precio inicial de salida y un plazo de ejecución exacto de 36 meses.

La victoria de Copasa (que logró una puntuación sobresaliente de 93,24 puntos) se cerró definitivamente ayer, cuando la mesa de contratación de la Xunta aprobó la propuesta de adjudicación y decidió excluir a las dos únicas opciones que se acercaban técnicamente a Copasa al haber incurrido en “baja temeraria” en el precio ofertado. Las UTE lideradas por la lalinense Taboada y Ramos (con una rebaja del 8,57%) y por la viguesa Civis Global (con un 9,89% de descuento) quedaron así fuera de combate.

Con sus dos principales rivales descalificadas, Copasa tuvo vía libre para dejar en la cuneta a grandes multinacionales del sector. En segundo lugar quedó la filial del grupo ACS de Florentino Pérez (Vías y Construcciones), seguida por las alianzas encabezadas por OHL, la también gallega San José, Acciona o la ourensana Extraco.

13,5 km para 8.000 vehículos diarios

El inicio de la obra está previsto para este segundo semestre de 2026. Por delante quedan tres años de obras en un trazado de 13,5 km que transformarán el corredor en una autovía de dos calzadas, con dos carriles cada una. Absorberá 8.000 vehículos diarios.