Copasa factura 433 millones de euros y triplica su cartera de pedidos

El grupo constructor ourensano Copasa cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocios de 433,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% respecto a los 429,2 millones del año anterior. Según las últimas cuentas consolidadas aprobadas por la junta general el pasado 20 de abril, el dato más relevante es el crecimiento de su cartera de pedidos, que ha pasado de 1.758 millones a 4.502,5 millones de euros al cierre de diciembre. Este volumen de contratación asegura la actividad futura del grupo y se apoya fundamentalmente en el mercado internacional y en la división de servicios.

El beneficio neto de la compañía se contrajo en un 33%, de los 34,2 millones anotados en 2024 hasta los 22,9 millones. Esta reducción se explica por la ausencia de los resultados extraordinarios que inflaron las ganancias del ejercicio precedente. En 2024, la compañía contabilizó los ingresos derivados del rescate de la autovía AG-31 por parte de la Xunta de Galicia y la venta de activos viales en Uruguay. Esta última operación supuso la salida del Proyecto Circuito Vial Tres, una infraestructura de 292 kilómetros traspasada a un consorcio internacional integrado por Bestinver Infra y Abrdn’s Andean Social Infraestructure Funds. Sin estos factores excepcionales, el resultado ordinario muestra estabilidad, con un Ebitda de 44,44 millones de euros y un margen sobre ventas del 10,2%. El beneficio antes de impuestos alcanzó los 32,74 millones de euros.

La cartera de contratación internacional representa el 79% del total del grupo, sumando 3.554 millones de euros. Por su parte, la obra en España equivale al 21%, con 948 millones de euros. En cuanto a la facturación anual por áreas geográficas, el mercado nacional aportó 320 millones de euros, mientras que las operaciones en el extranjero sumaron los 113 millones restantes, destacando Oriente Medio -donde participa en el mantenimiento del AVE a La Meca- con 53 millones y Sudamérica con 39 millones de euros. La estrategia de la compañía se centra ahora en proyectos de servicios y concesiones de larga duración, que ya suponen el 77,9% de los pedidos pendientes (3.508 millones). La ingeniería civil aporta el 18,3% de la cartera y la edificación el 3,7%.

Dentro de esta línea de negocio, destaca la actividad en Brasil a través de la sociedad EloVias. Copasa participa con un 33,3% en esta concesionaria encargada de la modernización y explotación de la autopista BR-040 durante un periodo de 30 años. Para este proyecto, la constructora ya ha formalizado ampliaciones de capital proporcionales a su cuota de participación.

Aumento de plantilla

El crecimiento de la actividad se ha reflejado en la estructura laboral del grupo. La plantilla media pasó de 1.489 empleados en 2024 a 1.883 en 2025, aunque el informe de gestión eleva a 2.080 el número de personas vinculadas a la empresa al finalizar el año. Este incremento estructural elevó los gastos de personal desde los 51 hasta los 57 millones de euros. A nivel financiero, Copasa mantiene una posición de liquidez de 166,27 millones de euros en tesorería. El informe de auditoría de Deloitte, que acompaña a las cuentas, emite una opinión favorable sin salvedades, confirmando que el balance refleja la imagen fiel del patrimonio de la sociedad a 31 de diciembre de 2025.

En lo relativo a la estructura de pasivos, el grupo ha logrado reducir su endeudamiento bancario el último año. El informe de gestión recalca que la estrategia de contratación se caracteriza por un enfoque conservador, basado en el análisis pormenorizado de riesgos y la elección de socios para proyectos de alta rentabilidad. Este modelo prioriza el régimen de concesiones para obtener flujos de caja predecibles, lo que permite a la firma mantener un nivel de inversión estable frente a la volatilidad de los mercados de obra pública.

Un arbitraje en Uruguay bloquea 12 millones de euros

Copasa mantiene un litigio legal derivado de la venta de sus filiales uruguayas CVT y Hareson. Los compradores han iniciado procedimientos arbitrales contra la constructora gallega, manteniendo bloqueados 12,4 millones de euros del precio final de la transacción. El conflicto se basa en discrepancias sobre el estado técnico de los activos y reclamaciones por supuestos pasivos no detectados durante el traspaso. Pese a la cuantía, la dirección de la empresa ha decidido no realizar provisiones contables en su balance de 2025. Tras consultar con sus asesores legales, estima que la probabilidad de que las pretensiones de los demandantes prosperen es remota y confía en cobrar el importe íntegro.