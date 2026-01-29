Una "serie de rebotes" en la vía entre Ourense y Zamora limita la circulación ferroviaria
RETRASOS DE UNA HORA
La circulación ferroviaria entre Ourense y Zamora se encuentra actualmente condicionada debido a una "serie de rebotes" observados en la vía. Estas limitaciones están produciendo retrasos de más de una hora
La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid se encuentra actualmente condicionada por una incidencia detectada en la vía en el tramo entre Vilavella, en Ourense, y la bifurcación de Pedralba, en Zamora. Se trataría de una limitación de velocidad que obliga a la alta velocidad a circular como máximo a ochenta kilómetros por hora, sin que se sepa por el momento cuando se podrá levantar esta limitación.
Se esperan demoras durante todo el día en los trenes que salen de Galicia y ya se están produciendo importantes retrasos, mayores de una hora, para aquellos trenes que circulan en dirección a Madrid.
El periódico Enfoque Diario de Zamora ha hablado con viajeros presentes en el tren que circula hacia Madrid y estos indican que han sido informados por parte de los trabajadores de Renfe de que las limitaciones se deben a "una serie de rebotes" observados en la vía.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
EL PRIMER CAFÉ | Jueves, 29 de enero
Lo último
REPARACIÓN DE 1.750 EUROS
Investigado un grafitero vandálico en Xinzo de Limia por dañar 7 bienes públicos y 14 privados