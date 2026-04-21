¿Sabe usted que el contrabando unió a la Raia?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el contrabando, una actividad económica vital en la frontera galaico-portuguesa

El mural, obra de Mário Lino, que inmortaliza desde hace un tiempo el contrabando unió a la Raia.
El mural, obra de Mário Lino, que inmortaliza desde hace un tiempo el contrabando unió a la Raia. | La Región

¿Sabe usted que además de lazos culturales y lingüísticos, el contrabando unió a la Raia? ¿Que fue una actividad económica vital en la frontera galaico-portuguesa? ¿Que un mural, obra de Mário Lino, inmortaliza desde hace un tiempo esta práctica en Vilarelho da Raia (Chaves), justo pegado a Rabal (Oímbra)? ¿Que se echan de menos más acciones similares de este lado que recuerden este pasado reciente en la provincia?

Contenido patrocinado

Lo último

stats