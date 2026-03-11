La Raia ya no surte igual tras el descuento al combustible en Portugal

En la estación de servicio de Feces de Abaixo (Verín), a menos de dos kilómetros de la Raia que separa Galicia y Portugal, el trajín de clientes lusos ha descendido notablemente tras el aluvión de repostajes y de venta de bombonas de butano del pasado viernes y sábado, fruto del miedo a la subida de los precios por la guerra en Oriente Próximo. Al encarecimiento del combustible en nuestro país se une que desde el lunes el Gobierno del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha aplicado un descuento temporal extraordinario en el ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) de 3,55 céntimos por litro, más una devolución del IVA.

Juan José Feijóo, gerente y propietario de esta gasolinera fronteriza. | Óscar Pinal

Juan José Feijóo, gerente y propietario de esta gasolinera fronteriza, cree que este descuento es como se tendría que hacer: “Reducen o imposto sobre carburantes, aquí asimilabámolo as gasolineiras e devolvíanolo, pero tiñamos que ter nós o diñeiro dispoñible”. Habituados a los portugueses, “practicamente o 90% dos nosos clientes”, asegura que el descenso de esta clientela “notámolo moito, a venda de gasóleo de onte -por el lunes- respecto da fin de semana foi da metade”.

Pese a que en Portugal, donde los precios del carburante solo se modifican los lunes, el combustible era más caro y que allí también se ha disparado -23 céntimos el diésel y 7 la gasolina-, el incremento ha sido menor al del territorio nacional, lo que unido al descuento ha acercado mucho el valor del diésel. La media en Chaves ronda los 1,90 euros/litro, con un precio mínimo de 1,67.

La gasolina, más barata aquí

La gasolina queda por ahora exenta del descuento del Ejecutivo portugués, a menos que suba estos próximos días por encima de los 10 céntimos. Así, en Portugal se mantiene entre 12 y 20 céntimos más caro, por lo hace cruzar la Raia a muchos lusos. Otros siguen repostando aquí por costumbre y cercanía.

La encargada, Soraya Alonso. | Óscar Pinal

La encargada, Soraya Alonso, sostiene que “segue habendo diferenza, pero moito menor á habitual de 25 ou 30 céntimos”. Cree que en Portugal “actuaron moi rápido, agardamos que o noso Goberno tamén nos axude xa que se están beneficiando ao recadar máis co IVE. Só lles pedimos un desconto nese beneficio, no imposto. E vivimos no rural, onde o coche é o único transporte”.