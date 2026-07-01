Copernicus suma satélites para rastrear los incendios

Los incendios de sexta generación han puesto en jaque al mundo y Ourense no escapa a esta realidad, tal y como se vio en el verano de 2025, cuando la provincia vivió la peor ola de toda su historia. Estos fuegos devoran territorios, ponen en peligro vidas humanas y son muy complejos de extinguir.

Copernicus muestra las concentraciones por partículas finas por los incendios, en agosto de 2025. | Copernicus

Por ello, para combatirlos, una de las herramientas clave es la información. En este ámbito entra en juego el sistema Copernicus, un sistema europeo que posibilita una monitorización medioambiental. Esto permite hacer una radiografía de los daños que causan los incendios, ya que ofrece datos de la superficie quemada e imágenes de los territorios afectados.

Uno de los satélites del programa Copernicus. | ESA

Científicos de Copernicus informaron este martes en Bruselas de que aumentarán en los próximos años la cantidad de satélites que utilizan para obtener los datos. El incremento tendrá una consecuencia directa en la cantidad de imágenes que se obtienen. Lo hicieron en una reunión que tuvieron con representantes del BNG de viaje institucional estos días en la capital europea, para conocer más acerca de los recursos con que cuenta la UE y, también, para transmitir las necesidades de Galicia en esta materia.

Actualmente, los satélites Copernicus, según se transmitió en la reunión, tienen capacidad para proporcionar imágenes cada tres horas, es decir, ocho veces al día. Sin embargo, la implementación de nuevos satélites permitirá disminuir mucho esos tiempos, tanto que calculan que podrán obtener a medio plazo esas imágenes en cuestión de minutos, en torno a un cuarto de hora.

Nuevo escenario

Esta mejora puede crear un nuevo escenario para la prevención de estos incendios al generar un sistema de alerta temprana, algo fundamental, ya que en la extinción cada minuto es clave.

El BNG pide fondos europeos para la prevención y la extinción

El BNG pide fondos europeos para la prevención y la extinción.

La delegación del BNG, integrada por alcaldes, bomberos y expertos, visitó el Parlamento Europeo con el fin de que las instituciones conozcan de primera mano los problemas con los fuegos en Galicia. “É unha problemática moi grave que temos no noso país e queremos trasladar a ausencia de prevención e o uso de fondos europeos, que deberían de ser ben empregados para combater o lume e para a prevención”, indicó Ana Miranda, eurodiputada, quien exigió actuaciones urgentes. Miranda avanzó que se están negociando los fondos 2028-2034, por lo que es el momento: “Non queremos é que isto, se se repite, teña a mesma ausencia de medios, de prevención e o mal uso dos fondos europeos”.

“Que máis ten que pasar para tomalo en serio?”, se pregunta el alcalde de A Mezquita

Ourense entra este 1 de julio en temporada alta de incencios forestales, aunque la provincia ya ha sufrido algunos fuegos en junio, especialmente importantes los que calcinaron 277 hectáreas en Boborás y otras 50 en A Mezquita. El alcalde de A Mezquita, Rafael Pérez, también de viaje con el BNG en Bruselas, alerta de que la situación no ha mejorado respecto al año pasado y lamenta el riesgo para los vecinos: “Preguntámonos que máis ten que pasar para que nolo tomemos un pouco en serio. Corremos un risco nós e a xente que nos rodea”. Una preocupación que confirman los propios profesionales en primera línea, como Manuel Caíña, que cree que el actual servicio contra incendios está mal dimensionado.