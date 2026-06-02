DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 2 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 2 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Dando una vuelta por la provincia se puede disfrutar de situaciones que ayudan a disfrutar de la naturaleza a través de la fauna y flora de nuestra tierra. En este caso paseando por el lugar de Chamusiños (Trasmiras) pude disfrutar de esta hermosa estampa de un grupo de vacas cachenas cambiando de finca.
José Bailón
(Ourense)
En la calle Viveiro, en O Fonsillón, el Concello de Ourense se inhibe de realizar cualquier tipo de reparación o mantenimiento de esta calle; ni asfaltado ni limpieza de maleza durante los últimos años, lo que provoca un abandono total para los usuarios y personas de paso.
Sindo Rodríguez
(Ourense)
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