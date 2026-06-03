Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 3 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 3 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Vertedero de basura en plena ciudad

En la calle Curros Enríquez, a la altura del número 45, de forma habitual se puede ver cómo hay ciudadanos que utilizan la zona como si fuera un vertedero de basura. Algo está fallando en la gestión de las basuras, o faltan contenedores, o la frecuencia de la recogida de basura no es la correcta, a lo que también habría que añadir el poco civismo de algunos ciudadanos queles da igual en dónde dejar la basura. Alguien debería controlar más estas situaciones, que hacen que nuestra ciudad cada día que pasa se vea mucho peor.

Mabel Colmenero

(Ourense)

Estamos hartos

Este problema existe hace tres meses. Un bar sin permiso corta la calle del Pozo de Verín, con una música a tope que los vecinos que vivimos en esa zona tenemos que aguantar. No podemos pasar a nuestros garajes o descargar mercancía y estamos cansados. Los municipales reconocen que no tiene permiso...

Xosé Rivada

(Verín)

Paradas de autobús ocupadas

Esta situación se repite todos los días en la parada del autobús, en la zona de las palmeras en el cruce entre la calle Celso Emilio Ferreiro y la avenida de Buenos Aires. Vehículos aparcados día sí y día también en la zona reservada para los autobuses. Esta falta total de civismo se puede ver en todas las calles de la ciudad y a cualtquier hora del día. Constatando la total dejadez de funciones de la Policía Local. Un auténtico despropósito.

Rodrigo Márquez

(Ourense)

Nada que perder

Quería denunciar una situación de la que ya estoy francamente cansada. Todos los días en la zona de la universidad hay una parada del autobús de la línea número cinco ocupada por una furgoneta. Yo tengo que ir con el carrito de mi hija por la mañana para ir al colegio y esta furgoneta impide el acceso a la parada del bus, teniendo yo que meterme en la carretera con el carrito tanto por la mañana como por la tarde. Una vez coincidí con el dueño del vehículo y me dijo que llamase a los municipales, porque no tiene nada que perder. Palabras textuales. En fin, lo hice, llamé, y allí no apareció absolutamente nadie.

Miriam Rodríguez Márquez

(Ourense)

Nadie sabe nada

Una de las bajadas de aguas de la calle Chano Piñeiro aparece rota y desplazada. Concretamente la que se encuentra frente al número 3, en la entrada de la rotonda. Me consta que la empresa Misturas ha hecho el trabajo de jardinería y, qué casualidad, cuando vienen a cortar el césped sucede esto. Ellos dicen no saber nada. Y nosotros, con bordillos rotos. En fin, un desastre.

Antonio Araujo

(Ourense)